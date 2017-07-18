В МЧС не подтверждают информацию о землетрясении в Крыму

Ранее директор государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым заявил, что в Крыму в течение суток ожидается крупное землетрясение к югу от полуострова.

«Оно (землетрясение — ред.) может быть всегда, мы живем в сейсмоопасном регионе, об этом нужно помнить. И нужно знать четко правила поведения при землетрясении. Архитектурная часть, проектные институты закладывали учеты сейсмостойкости именно зданий и сооружений, поэтому четко нужно знать, как себя вести при землетрясениях. Это природное явление, которое, к сожалению, практически непредсказуемо, ученые не могут этого сделать», — сказал Иванов.