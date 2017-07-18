В Волгограде на Второй продольной с 19 июля заработает новый светофор
Схема организации дорожного движения изменится с 19 июля на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева в Волгограде.
Схема организации дорожного движения изменится с 19 июля на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на перекрестке начнет работать новый светофор, который позволит оптимизировать ситуацию на загруженном участке дороги и снизитьколичество
«На улице Рокоссовского регулярно отмечаются заторы транспорта, поворачивающего налево на улицу Скосырева», — подчеркнули в городской администрации.
Добавим, что новые светофоры также скоро будут установлены на пересечении улицы 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской в Красноармейском районе, а также на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе.