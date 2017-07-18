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17:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на Второй продольной с 19 июля заработает новый светофор

Схема организации дорожного движения изменится с 19 июля на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на перекрестке начнет работать новый светофор, который позволит оптимизировать ситуацию на загруженном участке дороги и снизитьколичество аварийно-опасных ситуаций.

«На улице Рокоссовского регулярно отмечаются заторы транспорта, поворачивающего налево на улицу Скосырева», — подчеркнули в городской администрации.

Добавим, что новые светофоры также скоро будут установлены на пересечении улицы 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской в Красноармейском районе, а также на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе.

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