В Волгограде на Второй продольной с 19 июля заработает новый светофор

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на перекрестке начнет работать новый светофор, который позволит оптимизировать ситуацию на загруженном участке дороги и снизитьколичество аварийно-опасных ситуаций.

Добавим, что новые светофоры также скоро будут установлены на пересечении улицы 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской в Красноармейском районе, а также на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе.