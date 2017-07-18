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17:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский стадион «Чайка» скоро будет готов принимать серьёзные соревнования

Там засеяли натуральный газон.

К самому важному этапу реконструкции в конце недели планируют приступить и на стадионе «Локомотив». Напомним, площадки готовят к чемпионату мира по футболу. Воронеж может стать тренировочной базой для команд мундиаля в 2018 году. Также строители приступили к наружной отделке фасада административного здания.

Сооружение, где расположатся раздевалки, конференц-зал и комнату приёма пищи покроют керамогранитной плиткой. В этом году в здании планируют провести и внутреннюю отделку. Всходы травы на стадионе «Чайка» ожидают в конце июля. Для этого поле сейчас активно поливают. Автоматическая система включается дважды в день. Вообще завершить работы планируют к ноябрю этого года.

Сергей Пацев, начальник участка:

«После того, как пойдут первые всходы, мы будем смотреть, где нужно подсеять, там, где плохо взошло. Первый уход будет где-то через 3 недели после засева. Дальнейший — по мере росту травы. Это косить, подсеивать, поливать и удобрять».

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