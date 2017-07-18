Воронежский стадион «Чайка» скоро будет готов принимать серьёзные соревнования
Там засеяли натуральный газон.
Там засеяли натуральный газон.
К самому важному этапу реконструкции в конце недели планируют приступить и на стадионе «Локомотив». Напомним, площадки готовят к чемпионату мира по футболу. Воронеж может стать тренировочной базой для команд мундиаля в 2018 году. Также строители приступили к наружной отделке фасада административного здания.
Сооружение, где расположатся раздевалки,
Сергей Пацев, начальник участка:
«После того, как пойдут первые всходы, мы будем смотреть, где нужно подсеять, там, где плохо взошло. Первый уход будет