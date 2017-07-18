Воронежский стадион «Чайка» скоро будет готов принимать серьёзные соревнования

К самому важному этапу реконструкции в конце недели планируют приступить и на стадионе «Локомотив». Напомним, площадки готовят к чемпионату мира по футболу. Воронеж может стать тренировочной базой для команд мундиаля в 2018 году. Также строители приступили к наружной отделке фасада административного здания.

Сооружение, где расположатся раздевалки, конференц-зал и комнату приёма пищи покроют керамогранитной плиткой. В этом году в здании планируют провести и внутреннюю отделку. Всходы травы на стадионе «Чайка» ожидают в конце июля. Для этого поле сейчас активно поливают. Автоматическая система включается дважды в день. Вообще завершить работы планируют к ноябрю этого года.

Сергей Пацев, начальник участка: