Президент РМ наградил 100 лучших выпускников Молдовы

Источник: Actualitati.md

По итогам оценки результатов, достигнутых во время экзаменов на степень бакалавра, а также внешкольной деятельности, в том числе участия в различных республиканских и международных конкурсах, были отмечены по два представителя из каждого района республики, семеро выпускников учебных заведений левобережья Днестра, а также целая группа выпускников лицеев муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.

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Мероприятие вписывается в фестиваль Поколение будущего и представляет собой знак внимания и поощрения молодых выпускников, равно как и стимул к новым достижениям, которые станут частью личных CV, а также истории государства Республика Молдова.

В связи с этим отмечу, что рассматривается возможность реализации, совместно с некоторыми государствами, специальной президентской программы, направленной на создание резерва кадров для государственных ведомств и национальной экономики Республики Молдова. В настоящее время по данному вопросу имеется договоренность с Российской Федерацией, подробности которой будут обнародованы в ближайшем будущем, — пояснил президент.