В Волгограде откроется 24 развала с арбузами и дынями

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, так, к примеру, ярмарка откроется в Краснооктябрьском районе на пересечении улицы Пельше и Второй продольной и около рынка «Северный», в Советском районе — на трассе перед поселком Горный и в рабочем поселке Горьковском, в Красноармейском районе — по улице Плеханова, в Кировском — на улице Добролюбова.