Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
9 вредных советов загорающим
Глава ДНР: Малороссия будет состоять из 19 областей экс-Украины
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Машины смертников «Исламского государства»
17:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде откроется 24 развала с арбузами и дынями

Волгоградцы смогут купить арбузы и дыни на 24 бахчевых развалах и 39 ярмарках летом 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, так, к примеру, ярмарка откроется в Краснооктябрьском районе на пересечении улицы Пельше и Второй продольной и около рынка «Северный», в Советском районе — на трассе перед поселком Горный и в рабочем поселке Горьковском, в Красноармейском районе — по улице Плеханова, в Кировском — на улице Добролюбова.

В настоящее время договоры на организацию ярмарочной торговли подписаны с 5 предпринимателями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену» из соломы
Спорт
Рыночные отношения: как гранды Европы подготовились к сезону Сейчас «Челси» предпринимает попытки заполучить Морату, Обамеянга или Левандовски
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь