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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду рассказал о беременности своей девушки

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что его девушка — испанская модель Джорджина Родригес — беременна. Об этом сообщает El Mundo.

По словам игрока, он счастлив, что у него будет еще один ребенок. 8 июня суррогатная мать родила футболисту двух мальчиков-близнецов. Португалец, который вскоре после появления малышей на свет отправился в Россию на Кубок конфедераций-2017, отказался от участия в матче за третье место из-за желания увидеть детей. Встреча состоялась 2 июля и завершилась победой Португалии в дополнительное время (2:1).

У Роналду есть еще третий ребенок от суррогатной матери — семилетний Криштиану-младший.

В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. СМИ подозревали португальца в гомосексуализме.

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