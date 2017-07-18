Роналду рассказал о беременности своей девушки

По словам игрока, он счастлив, что у него будет еще один ребенок. 8 июня суррогатная мать родила футболисту двух мальчиков-близнецов. Португалец, который вскоре после появления малышей на свет отправился в Россию на Кубок конфедераций-2017, отказался от участия в матче за третье место из-за желания увидеть детей. Встреча состоялась 2 июля и завершилась победой Португалии в дополнительное время (2:1).