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17:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Холодное лето взвинтило цены на овощи в Воронеже

Цены на овощи к июлю обычно существенно снижаются, этот год стал исключением.

Цены на картофель в Воронежской области по сравнению с июлем 2016 года выросли на треть. Существенно подорожали и другие сезонные овощи, которые выращиваются в регионе и в соседних областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Причиной эксперты называют неблагоприятное для урожая лето.

В этом году весна в Воронежской области, начавшаяся рано, оказалась затяжной: резкие похолодания фиксировались в конце марта, в середине апреля, в мае. Именно майские заморозки убили мечты об урожае у воронежских дачников и испортили значительный процент посевов на полях. В начале июня департамент АПК региона констатировал: посевы кукурузы, подсолнечника, яровых ячменя и пшеницы находятся в угнетенном состоянии.

Аномальную весну продолжило аномальное лето: проливные дожди, низкие температуры даже в июне существенно затянули сроки посевной. Яровой сев удалось завершить лишь к концу июня. План воронежские хозяйства выполнили и даже перевыполнили: площадь посевов зерновых и зернобобовых составила 796 тыс. га, что соответствует запланированному показателю, подсолнечника — 424 тыс. га (это на 11% больше плана), сои — 110 тыс. га (на 10% выше плана), сахарной свеклы — 133 тыс. га, на 6% выше плана. Но уборку в регионе начнут на две недели позже, чем в предыдущие годы — из-за медленного повышения температуры и отставания культур в росте и развитии.

Весна в Воронежской области, начавшаяся рано, оказалась затяжной: резкие похолодания фиксировались в конце марта, в середине апреля, в мае. Именно майские заморозки убили мечты об урожае.

В 2016 году Воронежская область получила самый высокий урожай сахарной свеклы за 100 лет — в регионе собрали 5,5 миллиона тонн, урожай зерновых составил 4,6 млн тонн. В 2015 году регион вышел на пятое место по урожаю зерновых. В этом году о рекордах пока думать сложно. Впрочем, по данным Национального союза агростраховщиков, среди регионов Центрального федерального округа именно в Воронежской области складывается наиболее благоприятная обстановка с развитием культур.

Пока же рекорды пока ставит не урожайность, а цены на сезонные овощи. Так, по данным Воронежстата, если в июле 2016-го килограмм молодого картофеля стоил 22,04 рубля, то, по информации на 17 июля 30 рублей 70 копеек, а неделей ранее — еще больше. Цена средняя — на рынке можно найти молодой картофель и по 25 рублей за килограмм, и по 40. Выросли цены на белокачанную капусту — с 25,89 руб. за килограмм в июле 2016-го до 32,16 рублей.

Подорожание существенно отразилось на огурцах и помидорах. Килограмм огурцов, по данным Воронежстата, в июле прошлого года в среднем стоил 45,61 руб., в июле этого года — 58,50 рублей. Фактические цены сегодня колеблются от 55 до 70 рублей за килограмм. По данным специалистов в области статистики, подорожали и томаты — год назад килограмм помидоров в среднем стоил 81,61 руб., сегодня — 91,66 рублей. Это тот редкий случай, когда цены на рынке отличаются от средних в сторону снижения: на рынке томаты хорошего качества можно купить за 50−60 рублей за килограмм.

Однако в целом в Воронежской области, как и в большинстве российских регионов, наметилась тенденция к росту цен на овощи и фрукты. И это уже сказывается на уровне инфляции: только за июнь цены выросли на 0,6%, тогда как с начала года — на 1,6%. На продовольственные товары в прошлом месяце цены выросли на 0,7%.

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