В 2018 году сплав по Меше станет новым маршрутом экологического туризма

«Водные объекты Татарстана еще не до конца освоены. У нас есть точки притяжения для туристов, наши главные жемчужины — остров-град Свияжск, Болгар. Сейчас есть необходимость в развитии экотуризма и на водных объектах. И наша задача сейчас — сохранить экологический баланс, сохранить чистоту рек, а также в дальнейшем продолжать развивать сферу экологического туризма в республике», — рассказал Ф. Абдулганиев.
После того как будут проведены берегоукрепительные и противоэрозионные работы на Меше, здесь начнется благоустройство территории и создание на берегах общественных пространств, подчеркнул министр.
По словам главы Минэкологии РТ, в этом году на малые реки Татарстана в общей сложности было выделено 260 млн рублей — 130 млн поступило из федерального бюджета, и столько же — из республиканского. В этом году пройдет берегоукрепление реки Меша согласно проекту, уже согласованному в Москве.
«Мы хотим создать на Меше экомаршрут выходного дня. Туристы будут информированы, куда можно приехать, какой маршрут выбрать. Мы хотим сделать маршрут и на 20 км, и на 10 км, и на 5 км — в зависимости от пожеланий самих участников экосплава. И самое главное — создать сервис: стояночные места, чтобы туристы могли передохнуть, чай попить. Нам бы хотелось сделать именно семейный сплав. Сейчас по Меше уже много сплавляются организованными группами, коллективами или в виде соревнований», — отметил глава Пестречинского района Эдуард Дияров.