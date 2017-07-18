В 2018 году сплав по Меше станет новым маршрутом экологического туризма

Источник: ИА Татар-информ

«Водные объекты Татарстана еще не до конца освоены. У нас есть точки притяжения для туристов, наши главные жемчужины — остров-град Свияжск, Болгар. Сейчас есть необходимость в развитии экотуризма и на водных объектах. И наша задача сейчас — сохранить экологический баланс, сохранить чистоту рек, а также в дальнейшем продолжать развивать сферу экологического туризма в республике», — рассказал Ф. Абдулганиев.

После того как будут проведены берегоукрепительные и противоэрозионные работы на Меше, здесь начнется благоустройство территории и создание на берегах общественных пространств, подчеркнул министр.

По словам главы Минэкологии РТ, в этом году на малые реки Татарстана в общей сложности было выделено 260 млн рублей — 130 млн поступило из федерального бюджета, и столько же — из республиканского. В этом году пройдет берегоукрепление реки Меша согласно проекту, уже согласованному в Москве.