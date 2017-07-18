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17:20 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в школе

Родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в школе № 42, об этом корреспонденту «АиФ-Казань» сообщила член антикоррупционной комиссии при министерстве образования РТ Екатерина Матвеева.

Источник: Аргументы и факты

18 июля пришел ответ из прокуратуры Приволжского района Казани, которая провела проверку по обращению Екатерины Матвеевой. В ходе нее было установлено, что классный руководитель просила родителей будущих первоклассников перечислить ей на банковскую карту по 2000 рублей на покупку рабочих тетрадей. Кроме того, члены родительского комитета собирали с родителей будущих первоклассников по 1500 рублей на косметический ремонт в 1 «б» классе и приобретение мягкого уголка для отдыха детей в школе.

По результатам проверки на имя директора школы № 42 внесли представление об устранении нарушений. Копию сообщения, в котором учитель просила перечислить деньги на карту, направили в МВД Казани для проведения проверки. Результаты будут сообщены дополнительно.

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