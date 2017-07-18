В Казани родители будущих первоклассников пожаловались на поборы в школе

18 июля пришел ответ из прокуратуры Приволжского района Казани, которая провела проверку по обращению Екатерины Матвеевой. В ходе нее было установлено, что классный руководитель просила родителей будущих первоклассников перечислить ей на банковскую карту по 2000 рублей на покупку рабочих тетрадей. Кроме того, члены родительского комитета собирали с родителей будущих первоклассников по 1500 рублей на косметический ремонт в 1 «б» классе и приобретение мягкого уголка для отдыха детей в школе.