В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену» за 41 тыс. рублей
На одной из ферм в Ставропольском крае построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-ареной», сообщает аккаунт belultras в инстаграме.
На одной из ферм в Ставропольском крае построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-ареной», сообщает аккаунт belultras в инстаграме.
На табличке у входа сообщается, что стадион был построен за пять дней и на него потратили 41 тыс. рублей, а в ходе строительства «не было распилено ни одного рубля».
Стадион «Крестовский» в