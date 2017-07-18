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17:06 (мск), источник: Газета.Ру

В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену» за 41 тыс. рублей

На одной из ферм в Ставропольском крае построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-ареной», сообщает аккаунт belultras в инстаграме.

На табличке у входа сообщается, что стадион был построен за пять дней и на него потратили 41 тыс. рублей, а в ходе строительства «не было распилено ни одного рубля».

Во время загрузки произошла ошибка.

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге официально был открыт в 2017 году. Арена приняла четыре матча Кубка конфедераций, в том числе и финал турнира.

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