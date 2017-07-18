Дорожники закроют 7 км воронежской трассы из-за соревнований по велоспорту

Движение транспорта по участку автодороги «Воронеж-Нововоронеж» — «Воронеж-Луганск» (с 0 км почти до 7 км) временно закроют в августе 2017 года, следует из приказа регионального департамента транспорта и автомобильных дорог, опубликованного в понедельник, 17 июля. Автомобилисты не смогут проехать по участку трассы из-за проведения чемпионата России, первенства России и всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе, которые пройдут в Каширском районе.

Из приказа следует, что движение почти по 7 км в районе села Каменно-Верховка будет закрыто с 10:00 до 15:00 четыре дня — 13, 19, 20 и 26 августа. В эти дни для автомобилистов будет организован альтернативный проезд по автодороге «Воронеж-Нововоронеж» с 36 км по 45 км (по улицам Воронежское шоссе, Первомайская, Коммунальная, Аленовская в Нововоронеже), далее по участку автодороги на подъезде к Нововоронежу с 17 км по 0 км.