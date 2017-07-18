Дорожники закроют 7 км воронежской трассы из-за соревнований по велоспорту
Ограничения будут действовать 13, 19, 20 и 26 августа.
Ограничения будут действовать 13, 19, 20 и 26 августа.
Движение транспорта по участку автодороги «Воронеж-Нововоронеж» — «Воронеж-Луганск» (с 0 км почти до 7 км) временно закроют в августе 2017 года, следует из приказа регионального департамента транспорта и автомобильных дорог, опубликованного в понедельник, 17 июля. Автомобилисты не смогут проехать по участку трассы
Из приказа следует, что движение почти по 7 км в районе села
В период ограничений дорожники установят временные дорожные знаки и альтернативную схему объезда участка.