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17:47 (мск), источник: Volga News

В большинстве районов Самарской области сохранится пожароопасность лесов

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19 по 21 июля в большинстве районов Самарской области сохранится четвертый класс пожарной опасности лесов.

Жителям области рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.

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