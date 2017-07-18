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18:02 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Стерляди в Волге стало больше

«Краснокнижной» рыбы в нижегородских реках теперь будет больше. Почти 620 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу, чтобы увеличить популяцию этого ценного вида рыб. Зарыбление проводится в регионе каждый год.

«Краснокнижной» рыбы в нижегородских реках теперь будет больше. Почти 620 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу, чтобы увеличить популяцию этого ценного вида рыб. Зарыбление проводится в регионе каждый год. По действующим в Нижегородской области законам, промышленные предприятия обязаны возмещать ущерб природе. Чтобы успешно прижиться в естественных условиях, мальки набирали силу и вес в водоемах рыбного хозяйства.

Давать новое потомство уже в Волге они смогут начать лишь через 2−3 года.

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