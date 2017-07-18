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16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы главные страхи россиян в первый день отпуска

Большинство российских туристов опасается, что в первый день отпуска у них возникнут проблемы с подключением к Wi-Fi в отеле. Об этом говорится в пресс-релизе компании Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 18 июля.

Источник: Reuters

В ходе опроса 18 тысяч путешественников из 25 стран подобный ответ дали 45 процентов российских участников исследования. Более трети (34 процента) отдыхающих беспокоятся, что им не понравится забронированная гостиница. Кроме того, 21 процент волнуется, что их багаж потеряется.

Туристы из разных стран мира также склонны переживать, что в первые 24 часа отпуска все пойдет не так, как они запланировали. Об этом заявили 29 процентов респондентов. В то же время 38 процентов ожидают, что начало отдыха станет самым запоминающимся моментом путешествия.

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В ходе исследования 57 процентов туристов рассказали, что в первый час после прибытия в отель заказывают еду в номер, 56 процентов проверяют рабочую почту, 54 процента — делают снимки для соцсетей.

Кроме того, 26 процентов путешественников со всего мира читают онлайн-отзывы о местных ресторанах. Почти четверть стремится завести новые знакомства.

В январе стало известно, что главными причинами недовольства россиян отечественными отелями оказались стоимость завтрака и состояние номеров.

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