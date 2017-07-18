Заместитель Генпрокурора Казахстана отстранен от должности
Президент Казахстана подписал распоряжение об отстранении от должности заместителя Генерального прокурора Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана подписал распоряжение об отстранении от должности заместителя Генерального прокурора Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.
«Распоряжением Главы государства Кравченко Андрей Николаевич освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Андрей Кравченко занимал должность заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан с 2011 года.
Кравченко родился 19 июля 1966 года в Алматинской области.
Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова в 1991 году, по специальности «Правоведение» и в 2011 году московскую
Трудовую деятельность начал c 1983 года в cудебных органах. С 1991 года работал в органах налоговой службы. В ноябре 1994 года поступил на службу в органы прокуратуры. Последовательно прошел все ступени прокурорской профессии.
С 2001 года по 2011 год занимал должность начальника департамента по надзору за законностью в
Принимал непосредственное участие в становлении институтов поддержки и защиты малого и среднего бизнеса, финансового мониторинга.
Сферами профессиональных интересов является совершенствование системы оценки деятельности сотрудников прокуратуры и электронного документооборота в органах прокуратуры.
Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», другими ведомственными и государственными наградами.
Имеет чин Государственный советник юстиции 3 класса. Женат, воспитывает двоих детей.