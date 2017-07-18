Заместитель Генпрокурора Казахстана отстранен от должности

Источник: Newtimes.kz

«Распоряжением Главы государства Кравченко Андрей Николаевич освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

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Андрей Кравченко занимал должность заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан с 2011 года.

Кравченко родился 19 июля 1966 года в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова в 1991 году, по специальности «Правоведение» и в 2011 году московскую бизнес-школу, по специальности «Магистр делового администрирования». Владеет русским и английским языками.

Трудовую деятельность начал c 1983 года в cудебных органах. С 1991 года работал в органах налоговой службы. В ноябре 1994 года поступил на службу в органы прокуратуры. Последовательно прошел все ступени прокурорской профессии.

С 2001 года по 2011 год занимал должность начальника департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С июня 2011 года — в должности заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Принимал непосредственное участие в становлении институтов поддержки и защиты малого и среднего бизнеса, финансового мониторинга.

Сферами профессиональных интересов является совершенствование системы оценки деятельности сотрудников прокуратуры и электронного документооборота в органах прокуратуры.

Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», другими ведомственными и государственными наградами.