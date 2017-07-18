Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
19:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Заместитель Генпрокурора Казахстана отстранен от должности

Президент Казахстана подписал распоряжение об отстранении от должности заместителя Генерального прокурора Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Newtimes.kz

«Распоряжением Главы государства Кравченко Андрей Николаевич освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Алматы сменили замакима

Андрей Кравченко занимал должность заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан с 2011 года.

Кравченко родился 19 июля 1966 года в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова в 1991 году, по специальности «Правоведение» и в 2011 году московскую бизнес-школу, по специальности «Магистр делового администрирования». Владеет русским и английским языками.

Трудовую деятельность начал c 1983 года в cудебных органах. С 1991 года работал в органах налоговой службы. В ноябре 1994 года поступил на службу в органы прокуратуры. Последовательно прошел все ступени прокурорской профессии.

С 2001 года по 2011 год занимал должность начальника департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. С июня 2011 года — в должности заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Принимал непосредственное участие в становлении институтов поддержки и защиты малого и среднего бизнеса, финансового мониторинга.

Сферами профессиональных интересов является совершенствование системы оценки деятельности сотрудников прокуратуры и электронного документооборота в органах прокуратуры.

Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», другими ведомственными и государственными наградами.

Имеет чин Государственный советник юстиции 3 класса. Женат, воспитывает двоих детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После завершения процедуры умолчания Генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат
Кремль отреагировал на заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену» из соломы
Спорт
Рыночные отношения: как гранды Европы подготовились к сезону Сейчас «Челси» предпринимает попытки заполучить Морату, Обамеянга или Левандовски
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь