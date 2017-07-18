Биологи открыли самое долгоживущее существо на Земле

Источник: Publika.md

Земными долгожителями традиционно считаются крупные и неторопливые обитатели морей и суши — гренландские киты, некоторые особи которых прожили более 200 лет, и галапагосские черепахи, доживающие в некоторых случаях до 250-летнего юбилея. Кроме того, известна одиночная особь арктического двустворчатого моллюска Arctica islandica, чей возраст, по текущим оценкам, превышает 500 лет.

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Ученые достаточно давно изучают этих животных, пытаясь понять, что именно заставило их прожить так долго, страдают ли они от рака и прочих болезней. Секреты их биологии, как надеются, можно использовать для того, чтобы продлить жизнь человеку.

Внимание ученых привлекли колонии сидячих червей вида Escarpia laminata — достаточно крупных беспозвоночных, прикрепляющихся ко дну моря и живущих на одном месте всю жизнь. Эти черви живут около гидротермальных источников и «черных курильщиков» на дне моря и питаются планктоном и останками других организмов, которые вылавливают из воды.

Необычно большая длина трубок этих червей, достигавшая в некоторых случаях 50−60 сантиметров, заставила ученых проверить, как быстро растет «броня» этих беспозвоночных. Наблюдая за червями на протяжении года, биологи с удивлением обнаружили, что трубки Escarpia laminata растут очень медленно, около полумиллиметра в год, а возраст самых длинных особей превышает 300 лет.