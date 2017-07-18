В Сочи эвакуаторы начнут работу в «золотых квадратах» центральных улиц
Администрация Сочи совместно с ГИБДД в течение нескольких месяцев будут тестировать новую организацию дорожного движения и работы эвакуаторов.
Администрация Сочи совместно с ГИБДД в течение нескольких месяцев будут тестировать новую организацию дорожного движения и работы эвакуаторов.
Работу начнут с улиц так называемого «золотого квадрата». В него входят улицы Островского, Воровского, Роз, Конституции, Московская, частично — Горького и Советская, Платановая аллея. В Адлере это улицы Ульянова, Ленина, Кирова и Свердлова.
«Мнения и предложения горожан в части организации дорожного движения, дислокации знаков и автомобильной разметки, а также дополнительных парковочных зон планируют учесть при утверждении порядка работы эвакуаторов», — сообщили в
Также появится больше информации о местах как платной, так и бесплатной парковки.
Планируется разработать проект совместно с навигационными ресурсами.
Как сообщали Юга.ру, на центральных улицах Сочи в июле эвакуаторы возобновили работу в прежнем режиме после технических сложностей. Кроме этого, к организации дорожного движения в Сочи будут привлекать казаков.