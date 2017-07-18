В Сочи эвакуаторы начнут работу в «золотых квадратах» центральных улиц

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Работу начнут с улиц так называемого «золотого квадрата». В него входят улицы Островского, Воровского, Роз, Конституции, Московская, частично — Горького и Советская, Платановая аллея. В Адлере это улицы Ульянова, Ленина, Кирова и Свердлова.

«Мнения и предложения горожан в части организации дорожного движения, дислокации знаков и автомобильной разметки, а также дополнительных парковочных зон планируют учесть при утверждении порядка работы эвакуаторов», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Также появится больше информации о местах как платной, так и бесплатной парковки.

Планируется разработать проект совместно с навигационными ресурсами.