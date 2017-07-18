В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовая и Челюскинцев демонтировали незаконный киоск

Так, во вторник, 18 июля, была демонтирована очередная незаконная торговая точка, расположенная на пересечении улиц Ново-Садовая и Челюскинцев. Киоск отправили на штрафстоянку, где он будет находиться до тех пор, пока собственник не решит забрать его, возместив соответствующие затраты на вывоз и хранение.

Все объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке.

Администрация Самары призывает собственников бизнеса, осуществляющих незаконную торговлю, самостоятельно демонтировать и вывозить свои конструкции.