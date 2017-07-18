В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовая и Челюскинцев демонтировали незаконный киоск
В Самаре продолжается системная работа по наведению порядка в сфере организации торговли.
В Самаре продолжается системная работа по наведению порядка в сфере организации торговли.
Так, во вторник, 18 июля, была демонтирована очередная незаконная торговая точка, расположенная на пересечении улиц
Все объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке.
Администрация Самары призывает собственников бизнеса, осуществляющих незаконную торговлю, самостоятельно демонтировать и вывозить свои конструкции.
Всего с начала 2017 года в Самаре демонтировано и вывезено более 100 объектов потребительского рынка, в том числе большая часть — в результате тесного взаимодействия с их владельцами. Работа в данном направлении будет продолжена, сообщает