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19:07 (мск), источник: Publika.md

Ветераны получат новые удостоверения

Министерство обороны выдаст ветеранам новые удостоверения.

Источник: Publika.md

Однако им нужно будет доказать, что они действительно участвовали в боевых действиях.

В противном случае, они лишатся и удостоверения, и льгот.

«Ветеранов будем выбирать из базы данных министерства обороны. У нас есть их имена, а также информация о праве на владение оружием. Будем учитывать и показания свидетелей, которые также принимали участие в боях», — cказал генерал Игорб Кутие.

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