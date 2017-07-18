Ветераны получат новые удостоверения

Однако им нужно будет доказать, что они действительно участвовали в боевых действиях.

«Ветеранов будем выбирать из базы данных министерства обороны. У нас есть их имена, а также информация о праве на владение оружием. Будем учитывать и показания свидетелей, которые также принимали участие в боях», — cказал генерал Игорб Кутие.