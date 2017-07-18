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17:43 (мск), источник: РИА Крым

В среду на Крым обрушатся ливни с грозами — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). В среду, 19 июля, в Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 19 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать во время непогоды правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, деревьев.

Во время грозы спасатели советуют по возможности не выходить из дома, отключить радио и телевизоры, избегать использования телефонов и электроприборов.

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