В среду на Крым обрушатся ливни с грозами — МЧС

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 19 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать во время непогоды правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, деревьев.