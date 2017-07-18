Уникальный немецкий электробус застрял на дорогах Алматы

Источник: Tengrinews

«Электробус сопровождала впереди полицейская машина, которая развернулась не на том перекрестке, автобус не смог, не вместился. Водитель оказался неготовым к такой ситуации. Машины не давали ему проехать ни назад, ни вперед, сигналили. Из-за этого электробус не смог развернутся. Бортовой компьютер ему сообщал, что нельзя там поворачивать. Водитель не знает немецкого языка и не отреагировал на предупреждение компьютера, поэтому сам пытался развернутся. Дорога же там узкая, не подходящая для такого длинного автобуса», — сообщил директор казахстанской компании FalconEuroBus, депутат маслихата Алматы Мурат Адильханов.

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12 июня в Алматы презентовали 18-метровый электробус II поколения, который не имеет аналогов в мире. Он разработан автоконцерном Eurabus в Германии. Всего выпущено шесть таких автобусов и шестой привезли в южную столицу.

По планам электробус будет возить алматинцев и гостей города в первое время бесплатно. 6 октября 2016 года акимат Алматы подписал меморандум с казахстанской компанией FalconEuroBus и автомобилестроительным концерном Daimler AG, в рамках которого планируется поставка автобусов марки Mercedes для обслуживания городских маршрутов. Согласно этому документу, первые 20 автобусов должны были появиться в Алматы в декабре 2016 года.

Кроме этого, сообщалось, что компания построит свой автопарк. Однако обещанные автобусы в конце 2016 года так и не появились на улицах города. В мае 2017 года в интервью Tengrinews.kz руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов рассказывал, что Falcon Group предпочли подписать новое соглашение с компанией Eurabus.