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19:12 (мск), источник: Tengrinews

Уникальный немецкий электробус застрял на дорогах Алматы

Электобус, который недавно презентовали в Алматы, не поместился на улице Жандосова и создал пробку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Электробус сопровождала впереди полицейская машина, которая развернулась не на том перекрестке, автобус не смог, не вместился. Водитель оказался неготовым к такой ситуации. Машины не давали ему проехать ни назад, ни вперед, сигналили. Из-за этого электробус не смог развернутся. Бортовой компьютер ему сообщал, что нельзя там поворачивать. Водитель не знает немецкого языка и не отреагировал на предупреждение компьютера, поэтому сам пытался развернутся. Дорога же там узкая, не подходящая для такого длинного автобуса», — сообщил директор казахстанской компании FalconEuroBus, депутат маслихата Алматы Мурат Адильханов.

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12 июня в Алматы презентовали 18-метровый электробус II поколения, который не имеет аналогов в мире. Он разработан автоконцерном Eurabus в Германии. Всего выпущено шесть таких автобусов и шестой привезли в южную столицу.

По планам электробус будет возить алматинцев и гостей города в первое время бесплатно. 6 октября 2016 года акимат Алматы подписал меморандум с казахстанской компанией FalconEuroBus и автомобилестроительным концерном Daimler AG, в рамках которого планируется поставка автобусов марки Mercedes для обслуживания городских маршрутов. Согласно этому документу, первые 20 автобусов должны были появиться в Алматы в декабре 2016 года.

Кроме этого, сообщалось, что компания построит свой автопарк. Однако обещанные автобусы в конце 2016 года так и не появились на улицах города. В мае 2017 года в интервью Tengrinews.kz руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов рассказывал, что Falcon Group предпочли подписать новое соглашение с компанией Eurabus.

«Проект дальше пошел. Если раньше должна была быть просто поставка автобусов, то сейчас мы пошли на их производство. Теперь будет завод по сборке автобусов. По нашей информации, Falcon Group приступает к строительству завода в июне и до конца года запустит. При этом Eurabus и Falcon Group подписали договор, что в Алматы привезут 20 электробусов. Для того чтобы сейчас показать, как они будут работать, они нам отправляют совершенно новый 18-метровый электробус второго поколения. Мы будем смотреть эксплуатационные характеристики в Алматы. Уже деньги отправлены, договор подписан. В июне автобус должен быть здесь. Мы поставим его на один из маршрутов в городе», — рассказал тогда Максут Исахов.

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