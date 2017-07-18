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18:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани пройдет детский Сабантуй

(Город Казань KZN.RU, 18 июля). 20 июля в Горкинско-Ометьевском лесопарке в Казани состоится детский Сабантуй.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Сабантуй — это красочное зрелище, в котором каждый желающий может найти для себя занятие по интересам. Дети смогут попробовать себя в различных соревнованиях, таких как перетягивание каната, бег с коромыслом или в мешках. Победителям вручат памятные призы и подарки. Также участники детского Сабантуя поборются в конкурсах за билеты в аквапарк, кинотеатр или на колесо обозрения.

В течение дня на фестивальной площадке будут выступать творческие коллективы Казани. Начало праздничной программы в 18.00, сообщает пресс-служба администрации Советского района.

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