В Волгограде общественники обратились в прокуратуру с просьбой вернуть наземные пешеходные переходы
Большинство подземных переходов сегодня не приспособлены для передвижения в них инвалидов и мам с колясками.
Большинство подземных переходов сегодня не приспособлены для передвижения в них инвалидов и мам с колясками.
С подготовкой к мундиалю в городе творятся удивительные вещи. Увы, все чаще удивление это неприятное. Снесли остановки, а новые не поставили, завезли в город автобусы и отменили практически все маршрутки, не спросив мнения у жителей, как впрочем и проигнорировав протесты жителей Гумрака при строительстве Шоссе Авиаторов. Много чего.
Кроме прочего, с прошлого года администрацией города решено было закрыть наземные пешеходные переходы в
Кстати, о последнем. Предлагаемые взамен подземные переходы, в частности, у ТЮЗа, к передвижению в них инвалидов с опорными тростями, ходунками, костылями оказались не приспособлены. Про мам с колясками и
Но зато цель закрытия наземных переходов администрацией города объясняется разумно: оптимизация
Ситуацию комментирует Евгений Рыбников, менеджер Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда»:
— В администрации Волгограда мы, увы, понимания не нашли. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства отписал, что да, закрыли наземные, были на то причины и решения. А вот по поводу неустройства подземных переходов на ТЮЗе и Профсоюзной, обращайтесь в МУП «Метроэлектротранс», они у них на балансе. Однако вышеозвученное ведомство, понятное дело, без администрации, ничего решить не сможет. Ведь для того, чтобы оборудовать подземные пешеходы, как положено, нужны немалые деньги, миллионы. Вчера с их представителями, а также с соцзащитой мы провели инспекцию этих переходов на предмет их недоступности и отправили заявление в прокуратуру об отмене решения по закрытию наземных переходов у ТЮЗа и Торгового центра, дискриминирующего людей с инвалидностью.
За то недолгое время, пока мы с комиссией были на инспекции, встретили очень много людей, испытывающих явные неудобства от необходимости спускаться под землю. Это и мамочка с коляской в руках, которая рассказала, что ей приходится так «переходить дорогу» по нескольку раз за день, и многочисленные бабушки, отгоняющие нас от поручней (не самых удобных и