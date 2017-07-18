В Волгограде общественники обратились в прокуратуру с просьбой вернуть наземные пешеходные переходы

С подготовкой к мундиалю в городе творятся удивительные вещи. Увы, все чаще удивление это неприятное. Снесли остановки, а новые не поставили, завезли в город автобусы и отменили практически все маршрутки, не спросив мнения у жителей, как впрочем и проигнорировав протесты жителей Гумрака при строительстве Шоссе Авиаторов. Много чего.

Кроме прочего, с прошлого года администрацией города решено было закрыть наземные пешеходные переходы в городе-герое. Сказано-сделано, ведь ломать, оно, как известно, всегда проще. Не строить, знаете ли.

Кстати, о последнем. Предлагаемые взамен подземные переходы, в частности, у ТЮЗа, к передвижению в них инвалидов с опорными тростями, ходунками, костылями оказались не приспособлены. Про мам с колясками и инвалидов-колясочников говорить и вовсе не приходится. Да что там, просто пожилым людям бывает не по силам преодолеть вниз-вверх порядка 50 ступеней.

Но зато цель закрытия наземных переходов администрацией города объясняется разумно: оптимизация транспортно-пешеходных потоков, регулирование пробок. Оно, конечно, хорошо, но очень уж хотелось бы, чтобы если уж взялись делать, то делали до конца и по уму. А не как всегда.

Ситуацию комментирует Евгений Рыбников, менеджер Волгоградской ассоциации незрячих специалистов «Надежда»:

— В администрации Волгограда мы, увы, понимания не нашли. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства отписал, что да, закрыли наземные, были на то причины и решения. А вот по поводу неустройства подземных переходов на ТЮЗе и Профсоюзной, обращайтесь в МУП «Метроэлектротранс», они у них на балансе. Однако вышеозвученное ведомство, понятное дело, без администрации, ничего решить не сможет. Ведь для того, чтобы оборудовать подземные пешеходы, как положено, нужны немалые деньги, миллионы. Вчера с их представителями, а также с соцзащитой мы провели инспекцию этих переходов на предмет их недоступности и отправили заявление в прокуратуру об отмене решения по закрытию наземных переходов у ТЮЗа и Торгового центра, дискриминирующего людей с инвалидностью.