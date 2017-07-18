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18:38 (мск), источник: "Российская газета"

На МАКС-2017 вузы Самары и Ульяновска договорились о сотрудничестве

18 июля на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 ректоры Самарского национального исследовательского университета и Ульяновского госуниверситета Евгений Шахматов и Борис Костишко подписали соглашение о сотрудничестве.

— Мы давно работаем вместе, есть направления, которые позволяют объединить усилия для достижения более весомого совместного результата, — отметил Евгений Шахматов. — Теперь мы переложили это сотрудничество в юридическую плоскость, что даст возможность решать многие вопросы.

Шахматов подчеркнул, что самарский и ульяновский вузы ожидают совместные проекты как в Самаре, так и в Ульяновске, а также в других регионах.

— Каждый вуз может предложить конкретные имеющиеся наработки, — продолжил ректор самарского университета. — Объединив их, мы получим новый синергетический эффект.

— Сегодня мы оформили отношения, это стандартная процедура, — сказал ректор ульяновского университета Борис Костишко. — Наше сотрудничество длится уже примерно десять лет. За это время на базе вузов созданы объединенные библиотеки, где студенты могут найти ранее недоступную специальную литературу. Между университетами проходит обмен учащимися и преподавателями.

В планах — создание сетевых лабораторий и реализация госпроектов. Кстати, кроме вузовского сотрудничества взаимодействие налажено еще между двумя контрагентами — инновационным центром Ульяновска и аэрокосмическим инновационным центром Самарской области.

— Самарский университет интересен, например, созданием металлических амортизаторов («металлической резины») для самолетов и ракет, — резюмировал Костишко. — У нас же одним из последних технических решений можно назвать разработку специального оптоволокна, работающего как единый распределительный датчик и позволяющего с точностью до нескольких сантиметров определить повышение радиационного фона. Сейчас продукт проходит испытания в Свердловске.

Материал подготовлен в сотрудничестве с правительством Ульяновской области.

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