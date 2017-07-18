Назарбаев побеседовал с народным артистом Алибеком Днишевым

Источник: Newtimes.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих вопросах развития казахстанской культуры и искусства, а также роли творческой интеллигенции в процессе духовной модернизации общества.

Глава государства особо отметил высокие заслуги народного артиста перед Отечеством в сфере культуры, подчеркнув его широкую известность и популярность не только в стране, но и за рубежом.

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Президент Казахстана акцентировал внимание на важность поддержки развития культуры на государственном уровне и остановился на конкретных результатах, достигнутых в этой области за последние годы.

«Сейчас в стране сфера культуры развивается в соответствии с направлениями, обозначенными в моей программной статье. Мы приступили к работе над произведениями, которые будут продемонстрированы всему миру. Построили новый театр оперы и балета, концертные залы, один из которых расположен на территории “Астана ЭКСПО-2017”. Все хотят выступать в нашем театре оперы и балета, все стремятся попасть туда», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Алибек Днишев поблагодарил Главу государства за оказываемую им поддержку культуры и искусства и поделился впечатлениями от посещения международной выставки «ЭКСПО — 2017», а также рассказал о происходящих событиях в мире отечественного искусства.