Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
9 вредных советов загорающим
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Москва дала ответ на особый режим въезда россиян в Украину – СМИ
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
19:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев побеседовал с народным артистом Алибеком Днишевым

Президент Казахстана провел встречу с народным артистом Алибеком Днишевым, передает передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Newtimes.kz

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих вопросах развития казахстанской культуры и искусства, а также роли творческой интеллигенции в процессе духовной модернизации общества.

Глава государства особо отметил высокие заслуги народного артиста перед Отечеством в сфере культуры, подчеркнув его широкую известность и популярность не только в стране, но и за рубежом.

Читайте также
В Алматы сменили замакима

Президент Казахстана акцентировал внимание на важность поддержки развития культуры на государственном уровне и остановился на конкретных результатах, достигнутых в этой области за последние годы.

«Сейчас в стране сфера культуры развивается в соответствии с направлениями, обозначенными в моей программной статье. Мы приступили к работе над произведениями, которые будут продемонстрированы всему миру. Построили новый театр оперы и балета, концертные залы, один из которых расположен на территории “Астана ЭКСПО-2017”. Все хотят выступать в нашем театре оперы и балета, все стремятся попасть туда», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Алибек Днишев поблагодарил Главу государства за оказываемую им поддержку культуры и искусства и поделился впечатлениями от посещения международной выставки «ЭКСПО — 2017», а также рассказал о происходящих событиях в мире отечественного искусства.

«Вы уделяете большое внимание развитию искусства в стране, открыты новые объекты культуры, созданы новые творческие коллективы. Все это делается для того, чтобы посредством нашего искусства о нашем Казахстане узнал весь мир», — сказал Днишев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После завершения процедуры умолчания Генсеком ОБСЕ стал швейцарский дипломат
Кремль отреагировал на заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену» из соломы
Спорт
Рыночные отношения: как гранды Европы подготовились к сезону Сейчас «Челси» предпринимает попытки заполучить Морату, Обамеянга или Левандовски
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь