Новые сюрпризы от налоговой службы Молдовы: что ждет граждан страны
Налоговое бремя нависает над некоторыми категориями граждан Молдовы: штрафы грозят тем, кто продолжит отказываться уклоняться от закона — о ком идет речь.
Налоговое бремя нависает над некоторыми категориями граждан Молдовы: штрафы грозят тем, кто продолжит отказываться уклоняться от закона — о ком идет речь.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Хотя до пиков продаж цветов в Молдове еще далеко, налоговики взялись за проверку «цветочников». На этой неделе по всей стране пройдут рейды продавцов цветов.
«Операция началась сегодня в столице. Налоговые инспекторы проверили законность работы продавцов цветов», — сообщили в Государственной налоговой службе республики.
Тем, кто нарушает местное законодательство, грозят штрафы. За неиспользование
«Государственная налоговая служба Молдовы проводит регулярные проверки предпринимателей вне зависимости от вида деятельности, которым они занимаются», — сообщили в
На протяжении первой половины текущего года сотрудники налоговой службы провели свыше пяти тысяч оперативных проверок. В результате обнаруженных нарушений ведомство наложило штрафы на сумму свыше 13 миллионов леев. Поводом для этого послужило отсутствие кассовых аппаратов, ведение незаконной торговли, а также продажа товаров без соответствующих документов о их происхождении.