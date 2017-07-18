Самый древний смайлик в мире обнаружили в Турции

«Этот кувшин использовался для употребления шербета, сладкого напитка. Мы, видимо, нашли самый древний смайлик в мире. Мы не знаем, с какой целью мастера рисовали этот символ на кувшине, но мы называем его улыбкой», — сказал Маркетти.