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19:09 (мск), источник: Tengrinews

Самый древний смайлик в мире обнаружили в Турции

В Турции в ходе раскопок в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп группа турецких и итальянских археологов обнаружила кувшин, на котором изображен древний смайлик, пишет Hürriyet Daily News.

Источник: Tengrinews

По словам профессора Болонского университета Николо Маркетти, это самое древнее найденное графическое изображение улыбающегося человеческого лица. Находка датируется приблизительно 1700 годом до нашей эры.

«Этот кувшин использовался для употребления шербета, сладкого напитка. Мы, видимо, нашли самый древний смайлик в мире. Мы не знаем, с какой целью мастера рисовали этот символ на кувшине, но мы называем его улыбкой», — сказал Маркетти.

Отмечается, что кувшин будет передан в археологический музей Газиантепа.

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