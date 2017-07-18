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18:23 (мск), источник: РИА Крым

Кустурица: надеюсь, в Ялте почувствую себя как дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra выступит в Ялте 23 июля, в интервью радио «Sputnik Сербия» поделился своими впечатлениями накануне концерта.

Источник: РИА "Новости"

«Ялта — это удивительное место. Именно здесь решилась судьба Европы в 1945 году. Говорят, что климат здесь очень похож на климат в Черногории. Это мне больше всего и интересно — ощутить запах здешних иголок и шишек. А что касается музыки, то в России ее всегда ценят. Я вообще чувствую себя в России как дома. Надеюсь, так будет и в Ялте», — сказал Кустурица.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций за выступление в Крыму. По его словам, под санкции скорее должны попадать те артисты, которые выступают в США, поскольку в этой стране было задумано много войн.

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