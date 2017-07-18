Кустурица: надеюсь, в Ялте почувствую себя как дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости (Крым). Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей
«Ялта — это удивительное место. Именно здесь решилась судьба Европы в 1945 году. Говорят, что климат здесь очень похож на климат в Черногории. Это мне больше всего и интересно — ощутить запах здешних иголок и шишек. А что касается музыки, то в России ее всегда ценят. Я вообще чувствую себя в России как дома. Надеюсь, так будет и в Ялте», — сказал Кустурица.
Ранее Эмир Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций за выступление в Крыму. По его словам, под санкции скорее должны попадать те артисты, которые выступают в США, поскольку в этой стране было задумано много войн.