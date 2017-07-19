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07:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский Россельхознадзор задержал 300 кг свинины неизвестного происхождения

У водителя не оказалось ни одного документа на продукцию.

По маркировке — замороженные субпродукты, по факту — грудинка свиная и уже не охлаждённая, а подогретая. Такой груз в необорудованной машине задержали инспекторы воронежского Россельхознадзора. Вместе с дорожными полицейскими они сейчас дежурят на Курском посту, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, ещё в кузовах ищут санкционные продукты.

Сама грудинка неклеймёная, на шкуре только номера животных. Значит, ветеринарную экспертизу свинина не проходила — то есть её безопасность ничто не гарантирует. Упакована грудинка оказалась в б/у коробки из-под других мясных продуктов — даже белорусских. Такое категорически недопустимо, отмечают специалисты Россельхознадзора.

Свинину они намерены отправить на ответственное хранение, пока будет исследоваться на АЧС. Кстати, водитель заявил, все это собирался закоптить исключительно для себя — семья большая. У Россельхознадзора другая версия.

Сергей Пелипенко, госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области:

«Оно будет продаваться, как домашнего копчения. Будет продаваться на обыкновенных рынках, которые нестационарные. То есть несанкционированная торговля с рук. И люди будут её покупать, как домашнюю грудинку, свинину. Мы не знаем, какого происхождения, откуда эта свинина, она вся обезличена».

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