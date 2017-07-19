Воронежский Россельхознадзор задержал 300 кг свинины неизвестного происхождения

По маркировке — замороженные субпродукты, по факту — грудинка свиная и уже не охлаждённая, а подогретая. Такой груз в необорудованной машине задержали инспекторы воронежского Россельхознадзора. Вместе с дорожными полицейскими они сейчас дежурят на Курском посту, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, ещё в кузовах ищут санкционные продукты.

Сама грудинка неклеймёная, на шкуре только номера животных. Значит, ветеринарную экспертизу свинина не проходила — то есть её безопасность ничто не гарантирует. Упакована грудинка оказалась в б/у коробки из-под других мясных продуктов — даже белорусских. Такое категорически недопустимо, отмечают специалисты Россельхознадзора.

Свинину они намерены отправить на ответственное хранение, пока будет исследоваться на АЧС. Кстати, водитель заявил, все это собирался закоптить исключительно для себя — семья большая. У Россельхознадзора другая версия.

Сергей Пелипенко, госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области: