Воронежский Россельхознадзор задержал 300 кг свинины неизвестного происхождения
У водителя не оказалось ни одного документа на продукцию.
У водителя не оказалось ни одного документа на продукцию.
По маркировке — замороженные субпродукты, по факту — грудинка свиная и уже не охлаждённая, а подогретая. Такой груз в необорудованной машине задержали инспекторы воронежского Россельхознадзора. Вместе с дорожными полицейскими они сейчас дежурят на Курском посту, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, ещё в кузовах ищут санкционные продукты.
Сама грудинка неклеймёная, на шкуре только номера животных. Значит, ветеринарную экспертизу свинина не проходила — то есть её безопасность ничто не гарантирует. Упакована грудинка оказалась в б/у коробки
Свинину они намерены отправить на ответственное хранение, пока будет исследоваться на АЧС. Кстати, водитель заявил, все это собирался закоптить исключительно для себя — семья большая. У Россельхознадзора другая версия.
Сергей Пелипенко, госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области:
«Оно будет продаваться, как домашнего копчения. Будет продаваться на обыкновенных рынках, которые нестационарные. То есть несанкционированная торговля с рук. И люди будут её покупать, как домашнюю грудинку, свинину. Мы не знаем, какого происхождения, откуда эта свинина, она вся обезличена».