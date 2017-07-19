Изменился номер телефона бесплатной экстренной психологической помощи

Сотрудники проекта — студенты дневного, заочного и вечернего отделений психологического факультета владеют методами ресурсного общения и оказания экстренной психологической помощи. Они проходят специальное обучение в объёме 36 часов интенсивной групповой работы и 240 часов (20 смен) дежурства на телефоне экстренной психологической помощи. В любое время дня и ночи консультанты готовы помогать людям с депрессивными и суицидальными настроениями, тем, кто чувствует социальную беспомощность, остро переживает чувства отчаяния, одиночества, потери близкого человека или утрату смысла жизни, а также для неизлечимо больных и химически зависимых людей. Возраст значения не имеет — специалисты найдут нужные слова для каждого человека.