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07:44 (мск), источник: АиФ Самара

Изменился номер телефона бесплатной экстренной психологической помощи

Шестой год психологический факультет Самарского университета им. С. П. Королева реализует проект экстренной психологической помощи и поддержки жителей губернии «Ты не один», «Мы не чужие».

Недавно изменился номер телефона, по которому люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь — 8 (846) 337−99−93, сообщает правительство Самарской области.

Сотрудники проекта — студенты дневного, заочного и вечернего отделений психологического факультета владеют методами ресурсного общения и оказания экстренной психологической помощи. Они проходят специальное обучение в объёме 36 часов интенсивной групповой работы и 240 часов (20 смен) дежурства на телефоне экстренной психологической помощи. В любое время дня и ночи консультанты готовы помогать людям с депрессивными и суицидальными настроениями, тем, кто чувствует социальную беспомощность, остро переживает чувства отчаяния, одиночества, потери близкого человека или утрату смысла жизни, а также для неизлечимо больных и химически зависимых людей. Возраст значения не имеет — специалисты найдут нужные слова для каждого человека.

Звонки для граждан бесплатны, телефон 8 (846) 337−99−93 работает круглосуточно.

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