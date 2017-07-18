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18:43 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Многометровый дорожный провал ремонтируют коммунальщики в Балахне

Дорожным провалом в Балахне на улице Энгельса занимаются коммунальные службы. Провал появился в понедельник вечером, а во вторник утром значительно увеличился в размерах.

Сейчас его диаметр достигает порядка восьми метров, глубина — около полутора. Как сообщили в районной администрации, на данный момент на месте ведутся ремонтные работы, движение перекрыто, организован объезд по улице Пушкина.

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