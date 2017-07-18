Многометровый дорожный провал ремонтируют коммунальщики в Балахне
Дорожным провалом в Балахне на улице Энгельса занимаются коммунальные службы. Провал появился в понедельник вечером, а во вторник утром значительно увеличился в размерах.
Дорожным провалом в Балахне на улице Энгельса занимаются коммунальные службы. Провал появился в понедельник вечером, а во вторник утром значительно увеличился в размерах.
Сейчас его диаметр достигает порядка восьми метров, глубина — около полутора. Как сообщили в районной администрации, на данный момент на месте ведутся ремонтные работы, движение перекрыто, организован объезд по улице Пушкина.