Что должно произойти, чтобы уничтожить на Земле все живое?

Источник: NASA

Уже давно известно, что наша планета пережила по меньшей мере пять периодов, когда — по разным причинам, о которых до сих пор спорят биологи, — на Земле происходило массовое вымирание растительных и животных видов.

Последний такой случай был вызван, согласно современным представлениям, падением астероида в районе Мексиканского залива 65 миллионов лет назад. Тогда погибли около 75% всех существовавших на Земле видов, включая всех динозавров. Их погубили гигантские цунами и глобальная зима, вызванная выбросами в атмосферу дыма и пепла.

Однако сейчас ученые пришли к выводу, что для полной стерилизации нашей планеты потребуется катастрофа куда большего масштаба и полное испарение океанов.

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«Они поставили грандиозный вопрос — насколько вообще устойчива органическая жизнь? — и перевели его на язык уравнений, проведя соответствующие подсчеты: сколько энергии понадобится, чтобы вскипятить весь Мировой океан?» — объясняет астрофизик и специалист по экзопланетам Принстонского университета Джошуа Уинн, который не участвовал в самом исследовании.

Прежде всего авторы подсчитали количество энергии, необходимое для нагрева всей воды на Земле выше температуры 100 градусов Цельсия. Оно составило 6×10 в 26-й степени джоулей, что примерно в миллион раз превышает годовое потребление энергии всем человечеством.

Затем они занялись поиском космических объектов, которые могли бы стать причиной подобной катастрофы.

Ученые пришли к выводу, что вызвать подобную катастрофу могло бы столкновение Земли с гигантским астероидом класса Весты или Паллады.

Еще пара кандидатов на роль убийцы всего живого на нашей планете таким способом — взрыв сверхновой или резкий всплеск гамма-излучения космического происхождения.

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Однако вероятность любого из этих событий крайне невелика, отмечает один из авторов исследования Ави Лоэб из Гарвардского университета. Дело в том, что астероиды такого типа никогда не приближаются к Земле, а обращаются по почти идеально круглым орбитам между Марсом и Юпитером.

Взрыв сверхновой действительно мог бы лишить Землю атмосферы и гидросферы, но для этого он должен был бы произойти неподалеку от внешней границы Солнечной системы, на расстоянии всего 0,13 светового года. То есть в 30 раз ближе, чем до наиболее вероятного кандидата на роль сверхновой среди окружающих нас звезд.

Затем исследователи задались вопросом — есть ли на земле какие-либо виды, у которых есть шанс пережить даже такую катастрофу?

Оказалось, что на это теоретически способны микроскопические беспозвоночные из типа тихоходок. Они выдерживают пребывание при температуре -20 °C в течение 30 лет, могут оставаться живыми в течение 20 месяцев в жидком кислороде при -193 °C и переживут даже восьмичасовое охлаждение жидким гелием до -271 °С; кроме того, они способны выдержать нагрев до 60—65 °С в течение 10 часов и до 100 °C в течение часа, а также многомесячное облучение жесткими гамма-лучами.

Впрочем, даже эти во многом загадочные существа не смогут существовать бесконечно долго на планете, не имеющей ни капли воды.

Проведенное исследование является не столь отвлеченно-умозрительным, как может показаться на первый взгляд.

По словам одного из авторов статьи, астронома Оксфордского университета Дэвида Слоуна, поиски экзопланет, пригодных для обитания, нуждаются в критериях, которые могут указать на возможность органической жизни. Теперь эти критерии могут быть пересмотрены в сторону расширения.

Он считает, что жизнь на Земле является крайне устойчивым явлением, способным пережить практически любые неприятности типа глобального потепления или ядерной войны, которые могут стать результатом деятельности человека.