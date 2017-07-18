Неизвестная омичка покормила Назарова на «АгроОмске-2017»

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В открытии выставки приняли участие губернатор Виктор Назаров, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, первый заместитель губернатора Андрей Новоселов, министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов начальник ГУ МЧС по Омской области Владимир Корбут, министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов, руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин, спикер Законодательного Собрания Владимир Варнавский, другие областные чиновники и представители власти из других регионов.

Дорогих гостей традиционно встретили хлебом-солью русские красавицы в кокошниках.

На юбилейной выставке «Агро-Омск» было представлено все самое лучшее — сельскохозяйственная, мелиоративная и дождевальная техника, системы капельного орошения, оборудование для обработки зерна, сепараторы, зерносушилки, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, семена и некорневые подкормки, агрохимия, оборудование для кормопроизводства, корма, кормовые добавки и рационы питания животных и птиц, а также сельскохозяйственная и сувенирная продукция УФСИН России по Омской области.

Тематика выставочной продукции смогла охватить перспективные направления развития омского аграрного рынка.

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И все, что может быть необходимо для развития производства и повышения конкурентоспособности омских аграриев.

В павильонах и на открытых площадках «Агро-Омска» гости выставки смогли оценить успехи отечественного животноводства, звероводства, птицеводства и производства продуктов питания.

Омское правительство наглядно показало свои инвестиционные возможности, представив в рамках выставки наиболее перспективные инвестпроекты, в числе которых важное значение отведено скотоводству.

Также на выставке были представлены продукты питания омских производителей: хлеб, молочные продукты широкой линейки, мука и крупы, копчености и мясные полуфабрикаты.

Вниманию высоких гостей была представлена и широкая линейка флагманов продукции сельскохозяйственного машиностроения для эффективного сельскохозяйственного производства любого масштаба.

Главным гостям выставки предложили попробовать йогурты.

«Я приветствую вас на выставке “Агро-Омск”. Эта выставка стала традицией и очень хорошей традицией. Формат выставки перерастает уже в более значимый проект, когда проходит не просто демонстрация и дегустация — сегодня уже полным ходом идет заключение контрактов, подписание соглашений. Безусловно, наша задача — это развитие сельского хозяйства на территории, поэтому за последние пять лет в сельское хозяйство Омской области вложено порядка 30 миллиардов рублей. Это та существенная поддержка нашим аграриям, которая уже дала тот результат, который мы ожидали. Сегодня товарооборот по сельскому хозяйству Омской области приближается к ста миллиардам рублей, он вырос на пять лет на семьдесят процентов», — отметил Виктор Назаров, открывая выставку.

В рамках официальной части были вручены почетные грамоты и другие награды лучшим сельхозпроизводителям региона.