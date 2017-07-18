Суд отклонил апелляцию центра Рерихов на решение о выселении из особняка в Москве

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Московского центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении его из здания на территории усадьбы Лопухиных в Москве, сообщается во вторник на сайте Министерства культуры РФ.

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Согласно сообщению, Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда. «Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, 18 июля 2017 года вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

В усадьбе Лопухиных будет создан музейно-просветительский комплекс, посвященный наследию Рерихов. Научно-хранительские функции этого комплекса возложены на Музей Рерихов — филиал Государственного музея Востока. Создание комплекса призвано обеспечить широкий доступ к художественному наследию и архивным фондам семьи Рерихов.

История вопроса

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Музея Востока о выселении МЦР из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежащих семейству Лопухиных. Позже, 4 апреля, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею искусств народа Востока усадьбы Лопухиных, принятое в 2015 году.