В Ирбите семья отказывается переезжать из разрушающего здания

Источник: Вести - Екатеринбург

Угол дома словно срезало. Трудно представить, что в этих руинах еще могут оставаться люди. Но в соседнем корпусе живет семья.

«Здесь вот мы проживаем. Вот диван, здесь спят родители. А в коридор мы перенесли кухню», — говорят жильцы. Электричества нет, готовить приходится на газовой горелке. Зато в распоряжении Дорохиных целый дом. Другие жильцы давно сбежали отсюда. Здание, которое до революции принадлежало богатому чиновнику, давно утратило былой лоск и разваливалось на глазах.

«Этому дому больше 150 лет. Год назад часть стены рухнула и только после этого, по словам жителей, его признали аварийным. Между тем здание продолжает разрушаться: две недели назад обвалилась половина флигеля». Жителей начали расселять еще осенью. Дорохиным тоже предложили новую квартиру причем значительно больше прежней.

«Взамен их однокомнатной квартиры в 18 квадратных метров две комнаты, площадью 28 квадратных метров. То есть идет улучшение жилищных условий. Жилое помещение, которое было приобретено, соответствует всем санитарно-техническим нормам», — говорит начальник жилищного отдела администрации Ирбитского ГО Наталья Головизнина. Но семья с этим не согласна и переезжать категорически отказывается.

«Все жильцы нашего дома переехали в нормальные благоустроенные жилые дома. У них и ванные, и туалеты все в квартирах. А у нас это все в коридоре, еще и в ужасном антисанитарном состоянии», — поясняет жительница аварийного дома Ольга Иванова.

Тем не менее, оставаться в старой квартире им нельзя по закону, дом в любой момент может рухнуть. Поэтому выселять несговорчивое семейство чиновники намерены через суд.

«Была прокуратура, были сотрудники УВД, при них прямо эти граждане ругались и отказывались съехать. Сегодня основания, чтобы эти граждане выехали, очень веские. Невыполнение решения КЧС — это уголовная ответственность», — поясняет глава Ирбитского ГО Геннадий Агафонов.