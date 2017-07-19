Волонтеры на языке искусства расскажут сверстникам о вреде наркомании
30 добровольцев проведут восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области.
30 добровольцев проведут восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области.
В рамках проекта «Жизнь не театр» волонтеры представят сверстникам из детских оздоровительных лагерей театральные постановки о вредном влиянии наркотиков на жизнь человека, сообщает администрация Самары.
Всего запланировано провести восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области. Это будут спектакли и лекции с элементами тренингов, созданные в сотрудничестве с профессиональными психологами.
Практика лекций и тренингов уже была использована Самарским Домом молодежи в прошлом году в рамках проекта «Время без наркотиков». Он получил положительные отзывы, как от педагогов, так и от самих ребят, которые, благодаря неформальному общению с психологами, смогли расширить свои знания о вреде наркотической зависимости и глубже вникнуть в проблему распространения наркотиков в молодежной среде.
В этом году, основываясь на технологии «равный равному», решили реализовать новый проект «Жизнь не театр». В социальном театре такого формата актерами являются не профессионалы, а обычные люди, которые заинтересованы в решении той или иной социальной проблемы.
В рамках проекта «Жизнь не театр» было подготовлено 30 добровольцев, которые под руководством профессиональных режиссеров и команды психологов учились вовлекать молодежь в
Мероприятия пройдут:
— 19 июля в ДЗОЛ «Юный строитель», Кинельскийрайон, с. Покровка;.
— 20 июля в МАУ Центр «Волгарёнок» г. Самара, ул. Белорусская, д. 128;.
— 21 июля в МАУ «ДОЛ «Волжский Артек» г. Самара, Барбошина поляна, десятая просека;.
— 24 июля в ДОК «Костер» г. Самара, ул. Сквозная, д. 7;.
— 25 июля в ГБУ СО «Центрпатриотического воспитания» лесничество Красносамарское Кинельского лесхоза, кварталы 102−103;.
— 27 июля в МАУ Центр «Юность» г. Самара, Уральское шоссе, д. 40;.
— 11 августа в МАУ «ДОЛ «Волжский Артек» г. Самара, Барбошина поляна, десятая просека;.
— 14 августа в ДЗОЛ «Юный строитель» Кинельский район, с. Покровка.