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07:46 (мск), источник: АиФ Самара

Волонтеры на языке искусства расскажут сверстникам о вреде наркомании

30 добровольцев проведут восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области.

В рамках проекта «Жизнь не театр» волонтеры представят сверстникам из детских оздоровительных лагерей театральные постановки о вредном влиянии наркотиков на жизнь человека, сообщает администрация Самары.

Всего запланировано провести восемь профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях Самарской области. Это будут спектакли и лекции с элементами тренингов, созданные в сотрудничестве с профессиональными психологами.

Практика лекций и тренингов уже была использована Самарским Домом молодежи в прошлом году в рамках проекта «Время без наркотиков». Он получил положительные отзывы, как от педагогов, так и от самих ребят, которые, благодаря неформальному общению с психологами, смогли расширить свои знания о вреде наркотической зависимости и глубже вникнуть в проблему распространения наркотиков в молодежной среде.

В этом году, основываясь на технологии «равный равному», решили реализовать новый проект «Жизнь не театр». В социальном театре такого формата актерами являются не профессионалы, а обычные люди, которые заинтересованы в решении той или иной социальной проблемы.

В рамках проекта «Жизнь не театр» было подготовлено 30 добровольцев, которые под руководством профессиональных режиссеров и команды психологов учились вовлекать молодежь в социально-полезную практику и на языке театрального искусства рассказывать о вреде наркозависимости.

Мероприятия пройдут:

— 19 июля в ДЗОЛ «Юный строитель», Кинельскийрайон, с. Покровка;.

— 20 июля в МАУ Центр «Волгарёнок» г. Самара, ул. Белорусская, д. 128;.

— 21 июля в МАУ «ДОЛ «Волжский Артек» г. Самара, Барбошина поляна, десятая просека;.

— 24 июля в ДОК «Костер» г. Самара, ул. Сквозная, д. 7;.

— 25 июля в ГБУ СО «Центрпатриотического воспитания» лесничество Красносамарское Кинельского лесхоза, кварталы 102−103;.

— 27 июля в МАУ Центр «Юность» г. Самара, Уральское шоссе, д. 40;.

— 11 августа в МАУ «ДОЛ «Волжский Артек» г. Самара, Барбошина поляна, десятая просека;.

— 14 августа в ДЗОЛ «Юный строитель» Кинельский район, с. Покровка.

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