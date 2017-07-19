Четверо нижегородцев выступят на Всемирной Универсиаде — 2017

Согласно информации участие в летней Универсиаде, которая с 19 по 30 августа пройдет в тайваньском городе Тайбэй, примут теннисистка Екатерина Гусева (Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова), бадминтонисты Анастасия Червякова и Родион Каргаев (оба из ННГУ им. Н. И. Лобачевского), а также пловец Михаил Доринов (НГПУ им. К. Минина).