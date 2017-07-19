Четверо нижегородцев выступят на Всемирной Универсиаде — 2017
Четверо нижегородцев выступят на Всемирной Универсиаде — 2017. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Четверо нижегородцев выступят на Всемирной Универсиаде — 2017. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно информации участие в летней Универсиаде, которая с 19 по 30 августа пройдет в тайваньском городе Тайбэй, примут теннисистка Екатерина Гусева (Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова), бадминтонисты Анастасия Червякова и Родион Каргаев (оба из ННГУ им. Н. И. Лобачевского), а также пловец Михаил Доринов (НГПУ им. К. Минина).
Кроме того, в расширенный список сборной России вошли еще трое нижегородских спортсменов. Ольга Голованова и Александр Куварин могут выступить в соревнованиях по тяжелой атлетике, а игрок БК «Нижний Новгород» Сергей Марихин имеет шансы оказаться в составе студенческой сборной России по баскетболу.