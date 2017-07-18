«Вакци-наци» и бешенство с жиру: опасны ли прививки?

Согласно обнародованным сегодня данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году каждый десятый ребенок на планете остался без необходимых прививок.

ВОЗ предупреждает, что почти 13 миллионов детей не получили первой дозы комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, а еще шесть с половиной миллионов остались без второй прививки, обеспечивающей полный курс иммунизации.

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В сообщении ВОЗ говорится, что уровень рутинной иммунизации детей против распространенных инфекционных заболеваний с 2010 года не меняется, оставаясь на уровне примерно 86%. Хуже всего положение дел в странах, находящихся в состоянии военного конфликта.

В странах благополучной Европы и Америки, впрочем, ситуация тоже не идеальная — разумеется, по меркам развитых стран. Здесь родители зачастую отказываются прививать детей, полагая, что от прививок больше вреда, чем пользы, и упирая на возможные осложнения после вакцинации.

Об особенностях вакцинации в бедных и богатых странах обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев беседовал с профессором Юрием Гендоном, главным научным сотрудником НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Российской академии медицинских наук.

Юрий Гендон: В развитых странах большее количество детей вакцинируется, и родители против этого в основном не возражают. В России, к сожалению, есть значительный процент детей, которых не прививают — главным образом потому, что родители опасаются вакцинации, считая, что от нее бывают очень серьезные осложнения.

Осложнения при вакцинациях, действительно, бывают. Однако осложнения, которые возникают при вакцинации, несравнимы по последствиям с теми, которые возникают при собственно болезни. Если бы эта статистика была общеизвестна, я уверен, все бы побежали вакцинировать детей.

Что касается менее развитых стран, там другое дело. Там правительства ссылаются на нехватку денег. Мне приходилось проверять вакцинацию против полиомиелита и вируса гепатита Б во многих странах, и это обычная история: «У нас нет денег». Даются деньги — но они куда-то исчезают. А в деревнях, подальше от больших городов, одно время вообще никого не вакцинировали, потому что там не было ни врачей, ни вакцин. Правда, сейчас ситуация меняется. И там, кстати, никто от вакцинации не отказывается.

Более того, в одной из стран долго не разрешали вакцинировать детей, рожденных от матерей, больных хроническим гепатитом — хотя это 90-процентная вероятность передачи гепатита новорожденному. Там по религиозным соображениям нельзя дотрагиваться до ребенка в течение 10 дней после родов. И тем не менее удалось договориться с местными религиозными лидерами, и вакцинировали очень многих.

В бедных странах, в отличие от развитых, родители от вакцинации не отказываются.

Би-би-си: Получается, что мы здесь, в странах «золотого миллиарда», что называется, с жиру бесимся?

Ю. Г.: Да, конечно. Сейчас, я считаю, нужно делать акцент на том, что может произойти, если детей не прививать, насколько это опасно по сравнению с осложнениями после вакцинации — весьма немногочисленными, кстати.

Би-би-си: В развитых странах предметом дебатов становятся прививки не от страшных тропических лихорадок, а от заболеваний попроще, так сказать, «бытовых» — корь, ветрянка. Против них обычно применяют комбинированные вакцины, которые почему-то вызывают у некоторых родителей особо сильные эмоции. Насколько комбинированные вакцины эффективны?

Ю. Г.: Сейчас уже лицензированы вакцины, которые содержат от 12 до 14 антигенов различных инфекционных заболеваний. Это — будущее. В Америке, во многих странах Европы эти вакцины уже продаются.

Би-би-си: Медикам часто достается от общественного мнения за то, что, создав вакцину от полиомиелита или лихорадки Эбола, они так и не сумели победить обычный грипп.

Ю. Г.: Это неверно. Грипп можно победить. Например, в Канаде привили большое количество людей в одном из округов — 80% населения. И заболевших не было, притом что вокруг болели все. Если правильно вакцинировать, то можно защитить почти всех, но для этого должно быть вакцинировано по крайней мере 80% населения. Где это делается, там уже гриппа нет. А у нас — дай бог 40% привиты.

Би-би-си: Часто приходится слышать, что штаммы гриппа в течение сезона мутируют, и прививка от вируса, эффективная по осени, совершенно бесполезна от его новой разновидности зимой.

Ю. Г.: Конечно, вирусы мутируют, но вакцины действенны и против новых вариаций вируса.

Би-би-си: Но так приходится делать каждый год?

Ю. Г.: Ну, вот сейчас появился новый вирус H3N2, из которого уже начали готовить вакцину. И эта вакцина содержит необходимые антигены. Просто вакцинироваться надо вовремя. А у нас начинают прививаться в декабре — когда же нашей иммунной системе успеть приготовиться к встрече врага? Это нужно делать по крайней мере за два месяца.

Би-би-си: Тогда позвольте вернуться к комбинированным вакцинам. Если в вашей вакцине содержится 12 разных угроз организму, пусть и в минимальных количествах, то тогда, соответственно, ей в 12 раз сложнее с ними управиться. Не слишком ли нагружают наш организм эти комбинированные вакцины?

Ю. Г.: Последние проверки на достаточно большом количестве людей показывают, что, если ими правильно пользоваться, эти вакцины нормально работают. Тут важно качество антигена — он должен быть чистый-пречистый. Понимаете, если вакцина плохо приготовлена, то там количество белка огромное, а специфического, нужного белка — очень мало.

Новыми вакцинами, которые я упомянул, только начали пользоваться, но никакого крика о том, что они делают что-то плохое, я пока не слышал.

Би-би-си: Побочные эффекты могут проявиться через годы, а то и десятилетия…

Ю. Г.: Да, могут. Но в любом случае, за этими вакцинами будущее. Все больше заболеваний требуют вакцинации. Вакцины против них есть, но если вы будете 12 раз подряд прививать ребенка, неизвестно, что из этого выйдет.

Би-би-си: Но на такие вакцины в бедных странах вряд ли есть средства, тем более для их производства.

Ю. Г.: Да, в Африке и почти во всей Южной Азии вакцины не производят. Их или получают бесплатно, или покупают. Всемирная организация здравоохранения тщательно следит за тем, чтобы вакцины для всех были одинаковы. Та же вакцина от полиомиелита производилась в нескольких лабораториях — так вот, одну из них вообще закрыли, поскольку там производилась вакцина не слишком высокого качества.

Вакцины сейчас очень хорошего качества, и они все проходят испытания ВОЗ. Санкции за некачественный продукт очень жестокие.

Би-би-си: А насколько дорого разработать новую вакцины?

Ю. Г.: Очень. Это миллионы и миллиарды. Только очень хорошие, серьезные лаборатории могут позволить себе тратить такие деньги. Но потом это все окупается.

Так, в частности, было в случае с гепатитом — от него не существовало лекарств, огромное количество больных, высокая смертность. На вакцину от гепатита было истрачено около миллиарда долларов, но фирма-разработчик вернула эти деньги за год.