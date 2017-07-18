Тайфун помешал екатеринбуржцам вовремя улететь домой из Китая
Самолет авиакомпании Azur Air вместо часа ночи прибудет в уральскую столицу только утром.
Самолет авиакомпании Azur Air вместо часа ночи прибудет в уральскую столицу только утром.
Тайфун в Китае не дал вовремя вылететь самолету авиакомпании Azur Air из Поднебесной в Екатеринбург, сообщили 18 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в авиакомпании.
Онлайн табло аэропорта Кольцово сообщает, что лайнер вместо часа ночи прилетит только утром. Причина в плохих метеоусловиях. В китайском городе Санья сейчас бушует тайфун.
В мае рейс авиакомпании Azur Air до турецкого курорта Анталия из аэропорта Кольцово задержали на три часа,
В марте авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку с вылетом одного из рейсов. Люди 8 часов сидели в аэропорту. Еще один инцидент с этой авиакомпанией связан с тем, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Лайнер летел до тайского Пхукета.