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18 июля, источник: АиФ Екатеринбург

Тайфун помешал екатеринбуржцам вовремя улететь домой из Китая

Самолет авиакомпании Azur Air вместо часа ночи прибудет в уральскую столицу только утром.

Тайфун в Китае не дал вовремя вылететь самолету авиакомпании Azur Air из Поднебесной в Екатеринбург, сообщили 18 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в авиакомпании.

Онлайн табло аэропорта Кольцово сообщает, что лайнер вместо часа ночи прилетит только утром. Причина в плохих метеоусловиях. В китайском городе Санья сейчас бушует тайфун.

Из-за задержки рейса туристы, которые должны вылететь в Анталию, также не смогут вовремя это сделать. Им были заблаговременно отправлены смс. Иногородних обещают не бросить на произвол судьбы.

В мае рейс авиакомпании Azur Air до турецкого курорта Анталия из аэропорта Кольцово задержали на три часа, из-за позднего вылета лайнера из Турции в Екатеринбург. Борт оказался неисправен, произошла его замена, поэтому и случилась такая накладка.

В марте авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку с вылетом одного из рейсов. Люди 8 часов сидели в аэропорту. Еще один инцидент с этой авиакомпанией связан с тем, что самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Лайнер летел до тайского Пхукета.

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