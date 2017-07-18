Тайфун помешал екатеринбуржцам вовремя улететь домой из Китая

Тайфун в Китае не дал вовремя вылететь самолету авиакомпании Azur Air из Поднебесной в Екатеринбург, сообщили 18 июля корреспонденту «АиФ-Урал» в авиакомпании.

Онлайн табло аэропорта Кольцово сообщает, что лайнер вместо часа ночи прилетит только утром. Причина в плохих метеоусловиях. В китайском городе Санья сейчас бушует тайфун.

Из-за задержки рейса туристы, которые должны вылететь в Анталию, также не смогут вовремя это сделать. Им были заблаговременно отправлены смс. Иногородних обещают не бросить на произвол судьбы.

В мае рейс авиакомпании Azur Air до турецкого курорта Анталия из аэропорта Кольцово задержали на три часа, из-за позднего вылета лайнера из Турции в Екатеринбург. Борт оказался неисправен, произошла его замена, поэтому и случилась такая накладка.