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11:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жителей Краснодара приглашают контролировать ремонт дорог в соцсети

Пожелания и предложения можно будет оставлять на специально созданной страничке городской администрации «Вконтакте».

Раздел называется «Безопасные и качественные дороги».

Администраторы проекта обещают, что не оставят без внимания ни одно обращение. И там же будут отчитываться — в том числе и с помощью фото или видео — об исправлении недоработок. Всего за один день горожане оставили пару десятков записей.

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