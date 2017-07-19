Жителей Краснодара приглашают контролировать ремонт дорог в соцсети
Пожелания и предложения можно будет оставлять на специально созданной страничке городской администрации «Вконтакте».
Пожелания и предложения можно будет оставлять на специально созданной страничке городской администрации «Вконтакте».
Раздел называется «Безопасные и качественные дороги».
Администраторы проекта обещают, что не оставят без внимания ни одно обращение. И там же будут отчитываться — в том числе и с помощью фото или видео — об исправлении недоработок. Всего за один день горожане оставили пару десятков записей.