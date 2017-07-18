В Нью-Йорке публично уничтожат более тонны слоновой кости

Сотни бивней, статуэток, украшений, шахматных фигур и предметов интерьера из слоновой кости, конфискованные управлением по сохранению окружающей среды
Для повышения внимания к проблеме истребления слонов, WCS проводит лотерею, победители которой примут участие в акции и лично отправят образцы на конвейер.
Впервые подобная акция была проведена в 2013 году в заповеднике штата Колорадо: под пресс было отправлено около 6 тонн изделий — вся конфискованная к тому моменту контрабанда. В 2015 году акция по уничтожению более 1,2 тысячи килограммов нелегально добытой слоновой кости прошла на
Законы, запрещающие ввоз и торговлю слоновой костью ранее действовали только в пяти штатах, в том числе в
По данным Общества сохранения дикой природы, в 2015 году в Африке было убито около 20 тысяч особей ради слоновой кости. Ранее называлась цифра почти в 30 тысяч особей. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), всего в африканских странах живут от 470 до 600 тысяч слонов.