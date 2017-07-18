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22:28 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке публично уничтожат более тонны слоновой кости

НЬЮ-ЙОРК, 18 июл — РИА Новости. Более одной тонны нелегально добытой необработанной слоновой кости и изделий из нее уничтожат в нью-йоркском Центральном парке 3 августа, сообщает Общество сохранения дикой природы (WCS).

Источник: AP 2017
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Сотни бивней, статуэток, украшений, шахматных фигур и предметов интерьера из слоновой кости, конфискованные управлением по сохранению окружающей среды Нью-Йорка (NYDEC), будут измельчены промышленной камнедробилкой в центре города. По данным управления, стоимость более 650 единиц, конфискованных у частных лиц и компаний только в Нью-Йорке, превышает 6 миллионов долларов.

Для повышения внимания к проблеме истребления слонов, WCS проводит лотерею, победители которой примут участие в акции и лично отправят образцы на конвейер.

Впервые подобная акция была проведена в 2013 году в заповеднике штата Колорадо: под пресс было отправлено около 6 тонн изделий — вся конфискованная к тому моменту контрабанда. В 2015 году акция по уничтожению более 1,2 тысячи килограммов нелегально добытой слоновой кости прошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке. К подобным показательным действиям прибегают не только США. С 1989 года 22 страны уничтожили более 270 тонн конфискованных изделий.

США — второй в мире рынок сбыта слоновой кости после Китая.

Законы, запрещающие ввоз и торговлю слоновой костью ранее действовали только в пяти штатах, в том числе в Нью-Йорке и Калифорнии. В прошлом году закон был принят на федеральном уровне, практически полностью запретив торговлю изделиями.

По данным Общества сохранения дикой природы, в 2015 году в Африке было убито около 20 тысяч особей ради слоновой кости. Ранее называлась цифра почти в 30 тысяч особей. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), всего в африканских странах живут от 470 до 600 тысяч слонов.

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