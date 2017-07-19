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16:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минздрав РТ дал рекомендации о режиме труда и отдыха в летнюю жару

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Татарстане с 17 по 26 июля проходит декадник «Режим труда и отдыха в условиях летней жары», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Минздрав республики напоминает, что на фоне повышенной влажности и недостатка свежего воздуха в городе необходимо соблюдать простые правила режима труда и отдыха в условиях летней жары:

— в жаркие дни при большой влажности желателен выход на открытый воздух до 10−11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев.

— желательно увеличить суточную дозу потребления жидкости, хотя и с этим необходимо быть очень осторожным. Надо соблюдать водный режим — выпивать 2,5−3 литра в сутки. Но при больном сердце необходимо советоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце.

— в суточном рационе необходимо ограничить жирную и белковую пищу. Не рекомендуется есть тяжелую и горячую пищу перед тем, как выйти на улицу в жару. Больше употребляйте овощи и фрукты. Избегайте жидкостей, которые содержат алкоголь или большое количество сахара.

— рекомендуется пить не простую воду, а, например, лимонную, или чаи из успокоительных трав, мяты и др. Лимонная вода очень хорошо утоляет жажду, а чай из мяты поможет вам не только успокоить нервы, но и лучше спать жаркой летней ночью.

— с целью предотвращения обезвоживания организма в жару желательно избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

— людям пожилого возраста и лицам, имеющим хронические заболевания необходимо строго придерживаться рекомендаций врача, принимать назначенные медикаменты в дозах и режиме, рекомендуемом лечащим врачом.

При любых признаках солнечного или теплового удара нужно срочно вызывать врача. Очень важно суметь вовремя и правильно оказать помощь человеку, который внезапно потерял сознание в душном транспорте или даже посреди улицы. Для этого нужно человека перенести в тень, обеспечить доступ воздуха, и желательно, чтобы до приезда врача он находился в лежачем положении.

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