Личный подход. Что такое персонализированная медицина и как она работает
Пациент выходит на первый план — в России набирает все большую популярность персонализированная медицина.
Пациент выходит на первый план — в России набирает все большую популярность персонализированная медицина.
Более углубленное изучение состояния человека, работа с прицелом на будущее, более качественная профилактика — все это дает персонализированная медицина современным пациентам клиник. При этом, несмотря на широкую поддержку Минздрава, далеко не все знают и четко понимают, что именно скрывается под таким названием. О том, почему правило «4П» поможет человечеству эффективнее бороться с различными патологиями, и как именно работает персонализированная медицина, АиФ.ru рассказала к.м.н., руководитель Центра персонализированной медицины,
Основные принципы
Анна Шатохина, АиФ.ru: Наталья Александровна, расскажите подробнее, что такое персонализированная медицина? В чем ее основной принцип?
Наталья Бодунова: Персонализированная медицина — это современное направление в здравоохранении. Основными принципами ее являются:
— Предиктивность — возможность «предсказать» болезнь— Профилактика — принять меры, чтобы заболевание не возникло— Персонализация — индивидуальное лечение каждого— Партисипативность — непосредственное участие пациента в процессе профилактики и лечения.
Именно эти «4П» легли в основу перемен, происходящих сейчас в Российском здравоохранении.
— Чем отличается такой индивидуальный подход от стандартного, который используется на обычном приеме?
—
Но не нужно думать, что человек сможет «плюнуть в пробирку» и получить полный анализ всех своих показателей — все равно главным инструментом медицины всегда будет являться врач, который узнает историю болезни человека, тщательно расспрашивает о жалобах и использует свой опыт и профессионализм.
То есть персонализированная медицина — это вчерашний опыт + сегодняшние технологии.
— Существуют ли в мире аналоги? Какова позиция иностранных специалистов по данному вопросу?
— Сам термин «персонализированная медицина» пришел к нам из США в 1998 году после одноименной монографии, написанной Jain R.R. В Европе и США сейчас персонализированная медицина является ведущим направлением деятельности всех крупных клиник. Тем более, что будущее именно за высокотехнологичной, точной и профилактической медициной.
Чтобы внести ясность, приведу известный пример — Анжелину Джоли. Актриса прошла генетическое тестирование, которое показало, что у нее присутствуют гены BRCA1 и BRCA2. Это означает, что вероятность заболеть раком молочной железы составляет около 85%! Актрисе было предложено удаление молочных желез, чтобы избежать заболевания.
Конечно, такие радикальные методы — это скорее редкость в практике врача клиники персонализированной медицины. Чаще всего достаточно изменения образа жизни — питания, правильные физические нагрузки и профилактический прем препаратов, в том числе витаминов.
— Какие методы и инструменты используются в персонализированной медицине?
— Методы персонализированной медицины — это сочетание высокого профессионализма врача, принципов доказательной медицины, «обычные» инструментальные исследования при необходимости, а также современная лабораторная диагностика.
Инновационным является попытка понять болезнь или предрасположенность к ней на клеточном уровне, оценить «молекулярные пути» заболевания, найти соответствующие биомаркеры — вещества, которые являются «знаками» той или иной болезни. Для этого используется генетика, геномика (раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов — прим.ред.), протеомика (наука об изучении белков, их функций и взаимодействия в живых организмах — прим.ред.), а также метаболомика (наука об изучении уникальных химических «отпечатков пальцев», специфичных для процессов, протекающих в живых клетках — прим.ред.).
Можно предугадать.
— Какие патологии можно предупредить с помощью такого варианта медицины?
— Существуют 2 вида болезней:
1. Моногенные — появление которых от нас не зависит и которые в любом случае появятся у человека, если он является носителем гена, отвечающего за болезнь.
2. Мультифакториальные — то есть когда предрасположенность есть, но проявится болезнь или нет зависит от факторов внешней среды- питания, спортивных нагрузок- то есть образа жизни.
Предотвратить развитие моногенных болезней мы не можем. А вот мультифакториальные мы можем предотвратить или, как минимум, задержать их развитие.
Возможности методов персонализированной медицины в области мультифакториальных заболеваний достаточно широки. Определить предрасположенности можно к большому количеству патологий — начиная от панкреатита и заканчивая некоторыми видами онкологии. Это и сахарный диабет 2 типа, и гипертоническая болезнь, существуют даже маркеры, свидетельствующие о возможности возникновению инфаркта.
— Учитывая количество информации, которое можно узнать о пациенте с помощью методов персонализированной медицины можно предположить, что такая диагностика занимает много времени?
— На самом деле, предиктивная медицина даже экономит время и пациента, и врача.
— После того как выясняются слабые стороны состояния человека, что ему дальше предлагается?
— После общения с врачом и обследования каждому пациенту составляется индивидуальная карта. В ней расписан план дальнейшего обследования, диетические рекомендации, физические нагрузки, если нужно — лекарственная терапия. Для каждого человека составляется уникальная программа, учитывая семейную историю, генетический код, наличие уже имеющихся заболеваний и даже вид деятельности, а также предпочтения в еде.
— Кому в первую очередь стоит обращаться в клинику персонализированной медицины? В каких случаях это особенно важно — выявить пораньше возможность проявления различных проблем со здоровьем у человека?
— Чаще всего к нам обращаются молодые (40−45 лет) мужчины и женщины, близкие родственники, которые перенесли
Ранняя диагностика важна во всех случаях! Нет «легких» или «тяжелых» болезней, для каждого болезнь — это как минимум стресс и снижение качества жизни. На каждую «поломку» в организме обязательно нужно реагировать для сохранения качества и продолжительности жизни.
В случае с неясным или редким диагнозом
Также стоит обращаться людям, которым необходимо пожизненно или длительно принимать лекарственные средства для подбора дозировки с помощью фармакогенетики. Например, если дело касается антикоагулянтов. Ни для кого не секрет, что риск тромбозов после операции есть у каждого, и с этой целью назначают препараты, препятствующие ему. Как правило, выбор лекарства и его дозировки — это выбор врача, основанный на действующих медицинских стандартах. Но у каждого пациента своя скорость метаболизма — т.е. скорость, с которой препарат начнет свое действие и будет выводиться из организма. Методы фармакогенетики позволяют оценить метаболизм каждого обратившегося и выбрать лекарство и его дозу персонифицированно.
Еще одна ситуация, когда необходима помощь генетика — это планирование семьи. Женщинам, у которых были неудачные попытки выносить или зачать ребенка — в первую очередь. Пары, родственники которых имеют
— Все ли врачи могут заниматься таким видом медицины? Или им требуется определенная подготовка?
Ранее мы уже говорили о том, что персонализированная медицина — это сочетание опыта и профессионализма врача и современных технологий. Такой подход подразумевает наличие в клинике современного оборудования, необходимого для полного инструментального и лабораторного обследования и команды специалистов, имеющих достаточную компетенцию, чтобы правильно интерпретировать полученные данные.