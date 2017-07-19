Номер на бис. Необычные отели Москвы, которые примут гостей ЧМ-2018
До Чемпионата мира по футболу в России еще год, однако гостиницы уже готовятся принять как игроков, так и болельщиков из разных стран.
До Чемпионата мира по футболу в России еще год, однако гостиницы уже готовятся принять как игроков, так и болельщиков из разных стран.
К началу Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Москве в 2018 году, в столице откроется 27 новых отелей. Гостей ожидается много, разместить всех необходимо с комфортом, поэтому вопросу расселения участников и болельщиков уделяется особое внимание.
Отели появятся в разных районах столицы, в том числе в
Некоторые гости любят останавливаться в необычных отелях, превращая каждый момент своей поездки — даже самый бытовой! — в настоящее приключение. Для таких путешественников строят гостиницы с нестандартным оформлением, расположением или сервисом. Есть такие отели и в Москве.
Самый французский
Ощутить себя в настоящей дворцовой обстановке можно в отеле «Шенонсо» — это реплика знаменитого французского замка ХVI века. В гостинице, оформленной в стиле французской королевской роскоши, много золота, лепнины, картин, антиквариата, а в коридорах звучит умиротворяющая музыка. Здесь всего девять номеров. Правда, этот маленький замок клиенты любят арендовать для проведения свадеб, так что будьте готовы встретиться у дверей с весёлой компанией.
Самый советский
Окунуться в атмосферу советского прошлого — точнее, его пафосной стороны — можно в отеле «Советский». История самой гостиницы весьма причудлива. Дело в том, что она построена на месте старинного ресторана «Яр» на Петербургском шоссе (сегодня это Ленинградский проспект), который был невероятно знаменит в ХIХ веке.
После Октябрьской революции Советская власть, естественно, ресторан национализировала, а в 1952 году он был перестроен в стиле «сталинского ампира», и в нём открылась гостиница «Советская» с одноимённым рестораном, который, впрочем, в 1998 году был переименован обратно в «Яр». В гостинице останавливался и сам Сталин, его апартаменты может снять любой желающий. Сегодня в гостинице бережно сохраняется атмосфера советских времён (здесь даже нередко снимают кино), по вечерам в холле звучит живая музыка, а постояльцы с удовольствием фотографируют пафосные интерьеры.
Самый живописный
Двухзвёздочный отель «Артель» (Театральный проезд, д. 33) придумала и открыла группа художников, дизайнеров и актёров. Он рассчитан на людей неординарных и творческих.
Отель расположен в здании
Самый минималистичный
Так называемый «капсульный» отель (ул. 1-я
Самый студенческий
Хостел «Фабрика» (Берсеневский переулок, д. 5, стр. 3) действительно расположен на территории фабрики «Красный Октябрь». Номера скромные, яркие, весёлые и очень дешевые — от 500 рублей за ночь. Удобства, правда, на этаже, но зато есть общая кухня, велосипеды напрокат и вид с террасы.