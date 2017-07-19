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14:48 (мск), источник: Аргументы и факты

Номер на бис. Необычные отели Москвы, которые примут гостей ЧМ-2018

До Чемпионата мира по футболу в России еще год, однако гостиницы уже готовятся принять как игроков, так и болельщиков из разных стран.

Источник: РИА "Новости"

К началу Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Москве в 2018 году, в столице откроется 27 новых отелей. Гостей ожидается много, разместить всех необходимо с комфортом, поэтому вопросу расселения участников и болельщиков уделяется особое внимание.

По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, из 27 новых гостиниц 12 будут открыты ещё до середины года.
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Отели появятся в разных районах столицы, в том числе в спортивно-развлекательном комплексе «Парк Легенд» на территории бывшего завода «ЗИЛ», в многофункциональном комплексе «Китайский деловой центр Парк Хуамин».

Некоторые гости любят останавливаться в необычных отелях, превращая каждый момент своей поездки — даже самый бытовой! — в настоящее приключение. Для таких путешественников строят гостиницы с нестандартным оформлением, расположением или сервисом. Есть такие отели и в Москве.

Самый французский

Ощутить себя в настоящей дворцовой обстановке можно в отеле «Шенонсо» — это реплика знаменитого французского замка ХVI века. В гостинице, оформленной в стиле французской королевской роскоши, много золота, лепнины, картин, антиквариата, а в коридорах звучит умиротворяющая музыка. Здесь всего девять номеров. Правда, этот маленький замок клиенты любят арендовать для проведения свадеб, так что будьте готовы встретиться у дверей с весёлой компанией.

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Самый советский

Окунуться в атмосферу советского прошлого — точнее, его пафосной стороны — можно в отеле «Советский». История самой гостиницы весьма причудлива. Дело в том, что она построена на месте старинного ресторана «Яр» на Петербургском шоссе (сегодня это Ленинградский проспект), который был невероятно знаменит в ХIХ веке.

В нём бывали Чехов, Куприн, Бальмонт, Шаляпин, Горький и другие известные люди.

После Октябрьской революции Советская власть, естественно, ресторан национализировала, а в 1952 году он был перестроен в стиле «сталинского ампира», и в нём открылась гостиница «Советская» с одноимённым рестораном, который, впрочем, в 1998 году был переименован обратно в «Яр». В гостинице останавливался и сам Сталин, его апартаменты может снять любой желающий. Сегодня в гостинице бережно сохраняется атмосфера советских времён (здесь даже нередко снимают кино), по вечерам в холле звучит живая музыка, а постояльцы с удовольствием фотографируют пафосные интерьеры.

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Самый живописный

Двухзвёздочный отель «Артель» (Театральный проезд, д. 33) придумала и открыла группа художников, дизайнеров и актёров. Он рассчитан на людей неординарных и творческих.

В номерах «люкс» вместо кроватей — широкие подиумы, в дизайн-номерах стены расписаны художниками.

Отель расположен в здании историко-архитектурного ансамбля Китайских бань купца Хлудова (конец ХIХ века). Дом и сейчас не так-то прост: на первом этаже здесь расположен ресторан «Серебряный век», на втором — кафе-клуб-театр Алексея Паперного «Мастерская», где заодно с ужинами проходят интересные спектакли, выступления и шоу-программы.

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Самый минималистичный

Так называемый «капсульный» отель (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 27) удивляет «космическим» дизайном и эргономичностью маленьких комнат-кают: в каждой с удобством помещается кровать, лампа, стол и шкаф. Есть номера на 1, 2 и 3 постояльцев, удобства на этаже.

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Самый студенческий

Хостел «Фабрика» (Берсеневский переулок, д. 5, стр. 3) действительно расположен на территории фабрики «Красный Октябрь». Номера скромные, яркие, весёлые и очень дешевые — от 500 рублей за ночь. Удобства, правда, на этаже, но зато есть общая кухня, велосипеды напрокат и вид с террасы.

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