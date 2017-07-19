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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Озвучены результаты проверки водителей на дорогах Приморья

Озвучены результаты проверки водителей на дорогах Приморья.

Источник: РИА "Новости"

На территории края проведены массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений требований к перевозке детей, об этом ИА Дейта.ру сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС проводили рейд в популярных местах отдыха. Результат показал, что не все родители пристегивают своих детей с помощью детских удерживающих устройств, некоторые считает, что для 5-летнего ребенка достаточно ремня безопасности, кто-то вообще не пристегивает ребенка.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Таких оказалось 200 водителей. Напомним, штраф за «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения» составляет 3 тысячи рублей.

Таисия Масина.

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