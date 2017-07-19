Озвучены результаты проверки водителей на дорогах Приморья
Озвучены результаты проверки водителей на дорогах Приморья.
Озвучены результаты проверки водителей на дорогах Приморья.
На территории края проведены массовые проверки водителей на предмет выявления нарушений требований к перевозке детей, об этом ИА Дейта.ру сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС проводили рейд в популярных местах отдыха. Результат показал, что не все родители пристегивают своих детей с помощью детских удерживающих устройств, некоторые считает, что для 5-летнего ребенка достаточно ремня безопасности,
Все нарушители привлечены к административной ответственности. Таких оказалось 200 водителей. Напомним, штраф за «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения» составляет 3 тысячи рублей.
Таисия Масина.