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02:53 (мск), источник: ТАСС

Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографии

Лоты выставила на продажу бывшая подруга и консультант певицы Дарлин Лутц. Мадонна утверждает, что она обманула ее и забрала вещи без спроса.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американская певица Мадонна потребовала через суд снять с аукциона в Нью-Йорке ее личные письма, а также принадлежавшие ей фотографии, нижнее белье и иные предметы. Об этом сообщила во вторник газета NY Daily News.

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Мадонна направила иск в суд в нью-йоркском районе Манхэттен с просьбой отменить торги аукционного дома Gotta Have It, начало которых запланировано на среду. Как подчеркнула певица, она была уверена, что указанные предметы хранятся у нее.

На аукционе, помимо прочего, выставлено адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, его стартовая цена составляет $100 тыс. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году.

В общей сложности певица добивается снятия с торгов 20 предметов. Среди них ее нижнее белье, расческа, чековая книжка, а также еще одно письмо, в котором Мадонна дала нелицеприятные характеристики актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон. Лоты выставила на продажу бывшая подруга и консультант Мадонны Дарлин Лутц. Мадонна утверждает, что Лутц обманула ее и забрала вещи без спроса.

Певица уточнила, что узнала о планируемых торгах из СМИ.

«Кажется очевидным, что Лутц злоупотребила моим доверием, совершив вопиющую попытку заполучить мою собственность без моего ведома и согласия, — говорится в заявлении Мадонны, направленном в суд. — Теперь она пытается извлечь прибыль, распродав с аукциона мои личные вещи и раскрыв общественности информацию о моих личных контактах, она совершенно пренебрегает моими правами, в особенности правом на неприкосновенность личной жизни».

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