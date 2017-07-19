Беспечный приморец ответит за то, что посадил 3-летнюю дочь за руль

Беспечный отец дорого поплатится за то, что посадил своего ребёнка за руль. Жителю Владивостока придётся выплатить крупный штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителю краевого центра придётся ответить за то, что он позволил управлять свое маленькой дочке автомобилем Toyota Hiace. Инцидент произошёл в районе дома № 2 по улице Кипарисовая.

Сотрудники полиции установили личность беспечного отца — им оказался 31-летний мужчина. За передачу управления транспортным средством ребёнку ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

Ещё 3 тысячи ему нужно будет заплатить за нарушение требований к перевозке детей — несовершеннолетние должны сидеть в специальных удерживающих автокреслах.

Отмечается, что сам водитель свою вину признал в полном объёме. Он рассказал, что возвращался с семьей с отдыха, и трёхлетняя дочка сидела на заднем сидении в автокресле. Ребёнок просто устал и начал капризничать, поэтому отец взял девочку на руки и доверил управление транспортным средством.