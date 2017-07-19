Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
10 трагических и странных смертей во время секса
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Названы самые комфортные для жизни российские города
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
25Юбилей Харрисона Форда
03:40 (мск), источник: Восток Медиа

Беспечный приморец ответит за то, что посадил 3-летнюю дочь за руль

Семья возвращалась с отдыха, и девочка начала капризничать.

Беспечный отец дорого поплатится за то, что посадил своего ребёнка за руль. Жителю Владивостока придётся выплатить крупный штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителю краевого центра придётся ответить за то, что он позволил управлять свое маленькой дочке автомобилем Toyota Hiace. Инцидент произошёл в районе дома № 2 по улице Кипарисовая.

Сотрудники полиции установили личность беспечного отца — им оказался 31-летний мужчина. За передачу управления транспортным средством ребёнку ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

Ещё 3 тысячи ему нужно будет заплатить за нарушение требований к перевозке детей — несовершеннолетние должны сидеть в специальных удерживающих автокреслах.

Отмечается, что сам водитель свою вину признал в полном объёме. Он рассказал, что возвращался с семьей с отдыха, и трёхлетняя дочка сидела на заднем сидении в автокресле. Ребёнок просто устал и начал капризничать, поэтому отец взял девочку на руки и доверил управление транспортным средством.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с родителями несовершеннолетней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рябков подвел итоги переговоров с Шенноном
Джон Хантсман выдвинут на пост посла США в России
«Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
Reuters узнало о неизвестной ранее встрече Путина и Трампа
В ФРГ предложили отменять санкции против России «шаг за шагом»
Мадуро созвал совет обороны в связи с заявлениями Трампа
Россияне задолжали за коммунальные услуги больше 600 млрд рублей
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли расклешенные брюки и джинсы: как правильно их носить Предлагаем 5 идей, которые помогут выглядеть стильно и красиво
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь