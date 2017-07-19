Некоторые пенсионеры Приморья получат прибавку к пенсии

Уточнение размера пенсии производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер. Прибавка к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в минувшем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

В этом году максимальная сумма прибавки к пенсии ограничена тремя баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 рубля для пенсионеров, формирующих только страховую пенсию. Для тех, кто формирует еще и накопительную пенсию, количество баллов, принятых для перерасчета, будет ограничено величиной 1,875.