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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Некоторые пенсионеры Приморья получат прибавку к пенсии

В августе почти 150 тысяч работающих пенсионеров Приморья получат страховую пенсию в повышенном размере, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Приморья. Повышение коснется получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали в ПФР страховые взносы.

Источник: РИА "Новости"

Уточнение размера пенсии производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер. Прибавка к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в минувшем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

В этом году максимальная сумма прибавки к пенсии ограничена тремя баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235,74 рубля для пенсионеров, формирующих только страховую пенсию. Для тех, кто формирует еще и накопительную пенсию, количество баллов, принятых для перерасчета, будет ограничено величиной 1,875.

Екатерина Брязгунова.

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