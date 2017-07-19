Детский лагерь во Владивостоке снова открывается после вспышки норовируса

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 июля, PrimaMedia.

Детский летний лагерь «Седанка», в котором в начале июля была зафиксирована вспышка норовируса, принимает новую смену, сообщает ИА PrimaMedia. По словам директора лагеря Анны Кириленко, заезд начинается сегодня, 19 июля. Между тем родители тех, для кого прошла смена завершилась раньше положенного, ждут компенсации за оставшиеся четыре дня, а некоторые даже готовы подать в суд на лагерь.

Напомним, сразу несколько детей заболели норовирусом в детском санаторно-оздоровительном лагере «Седанка» во Владивостоке. Как рассказала мама одной из пострадавших девочек, ребенка пришлось забрать за четыре дня до окончания смены, то есть в лагере дети провели 17 дней.

Роспотребнадзор проверил лагерь, но не нашел следов вируса в пищеблоке, а также у персонала. Начальник лагеря Анна Кириленко не исключила, что инфекцию могли принести посещающие детей родственники вместе с непроверенными продуктами, несмотря на объявления со списком запрещенной к передаче еды.

— 19 июля мы снова принимаем новую смену. Работать нам разрешили, — рассказала она.

При этом в связи с преждевременным окончанием прошлой смены родители ждут денежной компенсации за фактически не предоставленные услуги. И тут не все так гладко. Дело в том, что билеты приобретались с учетом компенсации из краевого бюджета в размере 8 тысяч рублей. По словам директора «Седанки», при фактической цене в 39 тысяч, родители платили 31 тысячу. Однако лагерь может получить компенсацию только в том случае, если дети отдохнули не менее 21 дня.

— А согласно постановлению администрации Приморья от 2014 года, родитель имеет право на субсидию, независимо от того, сколько отдыхал ребенок. Компенсация составляет 50% от стоимости путевки, но не более 8 тысяч рублей в год. Поэтому мы предлагаем родителям заключать дополнительные соглашения. Мы пересчитываем стоимость путевки из расчета ее полной стоимости. Грубо говоря, делим 39 тысяч на 21, получается порядка 1,85 тысячи рублей за день. Умножаем на 17 дней (реальное количество дней отдыха детей). И получаем сумму примерно 31 тысячи. Получается, что родитель оплатил нам полную стоимость путевки за 17 дней и имеет право на получение субсидии, — рассказала Кириленко.