УМВД по РТ: Госуслуги в электронном виде набирают популярность

Сейчас у каждого гражданина есть возможность записаться для получения государственной услуги МВД через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Электронный портал дает возможность подготовить необходимые документы для проведения любых регистрационных действий не выходя из дома, при этом не затрачивая много времени.

Пройдя регистрацию один раз, пользователь может использовать любые услуги, указанные на сайте, в том числе и те, которые оказывает МВД России. На данный момент в электронном виде можно получить 14 видов госуслуг, в числе которых — выдача справок о судимости и архивных справок, подача документов на получение паспорта гражданина РФ. Также на сайте можно провести регистрацию автомобиля.